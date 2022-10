Grüne Stadtverordnete fordert Rücktritt von Juergen Boos

Von: Florian Leclerc

2021 unterbrach Mirrianne Mahn die Rede von Oberbürgermeister Peter Feldmann bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, um über Rassismus zu reden. Foto: dpa © dpa

Die Frankfurter Stadtverordnete Mirrianne Mahn (Grüne) kritisiert Juergen Boos, Direktor der Frankfurter Buchmesse, wegen der Präsenz rechter Verlage - und fordert seinen Rücktritt.

Die Stadtverordnete Mirrianne Mahn (Grüne), die Vorsitzende des Kulturausschusses im Römer ist, hat Buchmesse-Direktor Juergen Boos wegen der Anwesenheit von rechten Verlagen auf der Frankfurter Buchmesse zum Rücktritt aufgefordert. „Seine Toleranz den Intoleranten gegenüber macht die Stadt Frankfurt zu einer Komplizin von Verfassungsfeinden. Er sollte Platz machen für eine Person, die den Unterschied zwischen Meinungsfreiheit und Volksverhetzung versteht und den Mut hat, sich für die Demokratie und die Freiheit einzusetzen“, sagte Mahn in einem Video auf ihrem Instagram-Kanal.

Im FR-Interview hatte Boos zuvor die Präsenz von rechten Verlagen mit den Worten gerechtfertigt: „In dem Moment, wenn wir jemanden ohne triftigen Grund – aufgrund unserer Moralvorstellungen – ausschließen, verweigern wir ihm den Zugang zum Handelsplatz. Der Verlag kann sich dann per einstweiliger Verfügung einklagen.“

Mahn: Von Hausrecht Gebrauch machen

Diese Position zu Ausstellenden aus dem neurechten Spektrum sei auch auf der Buchmesse-Website veröffentlicht, sagte Buchmesse-Sprecherin Kathrin Grün.

Mahn forderte die Buchmesse auf, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und rechte Verlage auszuschließen. Deren publizierte Inhalte seien der Nährboden für Attentate wie in Hanau oder Halle und den Mord an Walter Lübcke. 2021 hatte Mahn die Friedenspreisverleihung in Frankfurt unterbrochen, um über Rassismus zu reden.

