Grüne Segel fürs Frankfurter Klima

Von: Thomas Stillbauer

Carlotta Ludig (links) und Nicola Stattmann, die Gründerinnen, mit den vertikalen Pflanzensegeln bei Senckenberg. © Peter Jülich

Als Weltneuheit vorgestellt: Vertikale Pflanzenstandorte sollen Schatten und Kühle auf Stadtplätze bringen.

Sie heißen Hopfen und Glockenrebe, Mondwinde und Kapuzinerkresse, Wicke und Käsekraut. Sie wachsen von Mai bis Juli sieben Meter in die Höhe. Sie sind eine Hoffnung für die überhitzte Stadt. Am Donnerstagvormittag haben sie ihren großen Auftritt im Hinterhof des Senckenberg-Naturmuseums: die hängenden Gärten, demnächst auch bekannt als vertikale Segel, ersonnen im Frankfurter Büro für Mikroklima-Anbau, kurz und auf englisch: OMCC.

„Wir nennen es ein Reallabor, wir haben es zum ersten Mal im Stadtraum aufgestellt“, sagt OMCC-Gründerin Nicola Stattmann und sitzt dabei auf dem Betonfundament ihrer Erfindung. Aus dem massiven Rondell am Boden ragen ebenso wuchtige Stahlträger, die den Kern der „Weltneuheit“ tragen: Netze aus Flachsfasern, sogenannte Segel, an denen die Pflanzen ranken – 16 Sorten an den beiden Modulen im Senckenberghof.

Das Ganze ist knapp zehn Meter hoch und dient der Errettung des Mikroklimas in der Stadt. Die Pflanzen wachsen aus Substratkübeln in drei Metern Höhe, spenden Schatten und Luftfeuchtigkeit im Sommer und werden spät im Herbst der Biomasseverwertung zugeführt. „Die Wissenschaft sagt, dass die Städte zehnmal so viel Grün wie heute brauchen“, sagt Stattmann. „Unser System ist so angelegt, dass es maximal pflegeleicht ist.“

Und es wächst vertikal, weil Städte wenig Platz bieten, vor allem für die Wurzeln, sagt Stattmanns Kollegin Carlotta Ludig. Überall Tiefgaragen und U-BahnSchächte drunter. Zwei Jahre lang hat das OMCC mit der Uni Kassel geforscht, mit Architektur- und Designbüros kooperiert.

Jetzt steht der Prototyp bei Senckenberg – weil die Naturforschung neugierig ist, sagt Institutsdirektor Andreas Mulch: „Für uns ist der Dreiklang aus Wirkung, Beobachtung und Interaktion spannend“, sagt er. Aus zuvor leeren Körben wüchsen Pflanzen, die mit Tieren interagieren – und mit allem interagiert der Mensch. Für den ist untendrunter Platz, drei Meter „Vandalismus-Puffer“, sagt Philipp Eisenbach vom Ingenieurbüro Bollinger+Grohmann.

Nach dem Prototyp soll bald die Serienproduktion solcher Module anlaufen. Eine Lösung für Frankfurt? „Ich bin total begeistert“, sagt Klimadezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) und denkt an Standorte wie Hauptwache, Rathenau- und Goetheplatz. „Wir müssen viel reparieren“, sagt sie. „Das macht Sinn, definitiv“, sagt auch Hans-Georg Dannert, Leiter des Frankfurter Klimareferats, „wir brauchen Verschattung, Verdunstung und Stadtmobiliar, das man auch verrücken kann.“ Schraubenschlüssel genügt zur Demontage, sagt Ingenieur Eisenbach, „und ein Kran natürlich“. So klobig, beton- und stahllastig müsse das Modul aber nicht bleiben – etwa an Stellen, an denen es weniger Wind ausgesetzt ist.

Das Klimareferat bezuschusst die zwei Prototyp-Exemplare mit insgesamt 48 000 Euro. Das deckt knapp die Hälfte der Kosten der Segel, die bei Senckenberg für Schatten sorgen, aber auch für Klimahoffnung. In Serienproduktion werde das viel billiger, prophezeien alle Beteiligten.

Zuvor wird geforscht. Drei bis fünf Jahre bleibt die Anlage bei Senckenberg. Der Deutsche Wetterdienst hat Messstationen für Temperatur, Feuchtigkeit und Windstärke in unterschiedlichen Höhen installiert. Bewässerung, immer der Knackpunkt: Der Palmengarten scheiterte einst mit seiner vertikalen Testanlage daran. Jetzt soll es mit täglich fünf Einheiten à sieben Minuten aus dem Tröpfchenschlauch gelingen. In der 33 Prozent größeren Kasseler Testanlage hätten fünf Kubikmeter Wasser für die ganze Saison genügt. Wo das Wasser herkommt? „Gern so viel Regenwasser wir möglich“, sagt Nicola Stattmann. Wie viel es davon gibt und wie viel wir davon brauchen, auch das hängt wohl auf ganz lange Sicht von uns Menschen ab.