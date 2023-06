Grüne Oasen und teure Mieten

Frankfurt

Von Alina Nitsche schließen

In Rödelheim gibt es idyllische Parks. Rundherum. klagen viele, stiegen die Mieten, und die Innenstadt verwahrlose.

Rosengarten, hohe Eichen und das Rauschen der Nidda: Die Rödelheimer Parks sind Erholungsraum und Rückzugsort. Die Bewohner:innen der umliegenden Viertel schätzen die grünen Oasen mit Brentanobad, Petrihaus und Rollschuhbahn. Über die Jahre habe sich in der Gegend aber viel verändert.

„Die Parks sind sehr sauber, es gibt Freiwillige, die hier Müll aufsammeln“, sagt Lucca. Er sitzt auf einer Holzbank im Brentanopark und genießt die morgendliche Sonne. Der Student ist vor einem Jahr nach Rödelheim gezogen, ihm gefällt das internationale Publikum im Viertel, etwa wenn die Nachbarskinder französisch sprächen. „Rödelheim ist das schönere Offenbach“ , sagt er schmunzelnd, dort habe er vorher gewohnt. Mit seiner Freundin lebe er jetzt in einem Haus nahe dem Park, in dem die Höhen der Mieten stark variierten. Die Gentrifizierung ziehe sich natürlich auch durch Rödelheim, immer mehr Luxusimmobilien entstünden. Von politischer Seite wünsche er sich eine offenere Kommunikation, wenn Veränderungen anstehen. Er will sich eigentlich gerne im Ortsbeirat engagieren, habe aber wenig Zeit wegen Arbeit und Studium. Wenn die Sitzungen digital abgehalten würden, wäre das besser mit seinem Alltag vereinbar.

Kurz nach einer kleinen Brücke nahe der Gaststätte Parkterrasse läuft Christine Tobias mit einem Einkaufstrolley. Die Rödelheimerin kommt gerade vom Supermarkt, sie lebt schon seit mehr als 50 Jahren im Ort. „Am schönsten sind die Parks hier, aber alle Geschäfte schließen“, sagt sie. Es gebe viel Leerstand und kaum noch Boutiquen. Auch das kleine Kaufhaus, in dem sie früher häufig war, sei längst verschwunden. „Jetzt ist fast alles weg“, berichtet sie.

Wenige Meter Richtung Norden, auf der Assenheimerstraße, die am Brentanopark entlangführt, kommt Tanja mit ihrem Fahrrad am „Fairteiler“ an. Sie bringt Jacke, Tasse und Schuhe zur Tauschbörse. Das selbstgebaute Holzregal mit gelben Boxen und Kleiderstange ist nicht nur ein Ort zum Loswerden und Finden von Büchern, Klamotten und Services, sondern auch Treffpunkt der Bewohner:innen. „Bonjour!“, ruft Tanja und begrüßt einen vorbeiradelnden Freund. Nachdem sie ihre Spende im Regal eingeräumt hat, legt eine andere Frau eine Teflonpfanne hinein. „Oh, die kann ich gut gebrauchen“, sagt Tanja und nimmt sie gleich wieder heraus. Der „Fairteiler“ sei eine gute Sache, wobei es drumherum manchmal ganz schön wüst aussehe. Auch Klaus, der vor dem Regal steht, kritisiert, dass es oft vermülle. Er wohnt gleich hinter der Tauschbörse im Hausprojekt „Assi“,. Klaus und seine Mitbewohner:innen sortierten zweimal am Tag die Spenden aus, weil regelmäßig Chaos herrsche. Seit Gründung der Assi 1987 wohne er dort. Die Verdrängung im Stadtteil sei stark vorangeschritten. Das Hochhaus gegenüber dem Wohnprojekt beispielsweise werde „antisozial entmietet“. Er zeigt die Zeitung „Solidarisches Rödelheim“, die vor kurzem gegründet wurde. In der Juni-Ausgabe kritisieren betroffene Mieter:innen die Verdrängung aus ihren Wohnungen in der Niddagaustraße. Ein Eigentümer wollte dort neu bauen.

Folgt man der Assenheimerstraße, vorbei an Fachwerkhäusern, nach Osten und biegt rechts in die Alt-Rödelheimer Straße ein, gelangt man zum Lotto-Häuschen Ecke Thudichumstraße. In der Mittagssonne sitzt dort Roland auf einem Alustuhl. Neben ihm steht ein kühles Bier auf einem runden Tisch. Der 66-Jährige kommt aus Sindlingen, ist aber gerade zur Reha in Rödelheim. Gleich neben dem Kiosk stationiert, sei er momentan oft am Wasserhäuschen, weil das Personal so freundlich sei. Der Sindlinger ist mittlerweile pensioniert. Mehr als zwei Jahrezehnte sei er als Lastwagenfahrer durch Europa gefahren, viel in Spanien und Italien gewesen. „In den 2000er Jahren bin ich für die Arbeit nach Frankfurt gekommen“, berichtet er.

Der ursprünglich aus Sachsen stammende Sindlinger hätte damals in Frankfurt acht Euro mehr pro Stunde verdient als in seiner sächsischen Heimat. Heute ist er als Flugzeugmodellbauer viel unterwegs, die strukturellen Veränderungen in der Stadt machten ihm nichts aus, er passe sich an, sagt er grinsend.

Entlang der Reichsburgstraße mit Confiserie, Spielhalle und Volksbank geht es über eine Brücke zurück ins Grüne. Im Rosengarten des Brentanoparks arbeiten Gärtner:innen, Senior:innen sitzen mit Hut auf einer Bank, Nilgänse streifen mit ihren Jungen umher. Auf einer großen Wiese, umrahmt von Buchen, steht Ayla mit einem Hundewagen. Die gebürtige Rödelheimerin ist mit ihren drei Hündinnen Millie, Catinka und Cleo spazieren, wobei zwei von ihnen bequem im schattigen Wagen sitzen. Die 30-Jährige sagt, sie sei oft mit ihren Chihuahua-Damen im Grünen: „Die Parks hier sind einmalig“. Leider entwickele sich aber die Innenstadt negativ. Früher habe es Feinkostläden gegeben, von gutem Tee und Schokolade schwärmt Ayla. Damals sei das Viertel schon lebenswerter gewesen, heute gebe es statt gemütlichen Cafés zahlreiche Spielhallen.

Ihr Name bedeute „Sonne“ oder „Licht“, erklärt Ayla, während sie mit einer ihrer Hündinnen schmust. Sie ist Gästeführerin im Goethe-Haus und im Romantik-Museum. „Das passt gut zum romantischen Brentanopark“, sagt sie und lacht.

Über die Wiesen weht Pollenschnee. Ein Jogger rennt über Kieselwege, und zwei Kinder fahren mit Eis in der Hand auf ihren Rädern Richtung Petrihaus. Bis vor wenigen Jahren drohte der Verfall des geschichtsträchtigen Hauses. Eine Bürgerinitiative hat den Wiederaufbau finanziert, im ersten Stock befindet sich das Brentano-Museum, im Untergeschoss werden Veranstaltungen abgehalten.

An den Brentanopark schließt sich direkt der Solmspark an, hier kann man durch hohe Wildwiesen streifen, zwischen Büschen lassen sich noch scheinbar unberührte Räume entdecken.