Plädoyer für Bühnen am Willy-Brandt-Platz

Von: Florian Leclerc

Kulturdezernentin Ina Hartwig und Stabsstellenleiter Mathias Hölzinger am Städtebaumodell. M. Schick © Michael Schick

Eine Arbeitsgruppe der Grünen in Frankfurt hebt die Vorteile des Neubaus der Doppelanlage am bisherigen Standort hervor.

Die Arbeitsgruppe „Planen Bauen Wohnen“ der Frankfurter Grünen spricht sich für einen Neubau von Oper und Schauspiel am bisherigen Standort aus.

Der Neubau der Theaterdoppelanlage am Willy-Brandt-Platz habe den Vorteil, dass kein neues Bebauungsplan-Verfahren nötig sei, heißt es in dem Positionspapier, das der Frankfurter Rundschau vorliegt.

Werkstätten und Probebühnen in Doppelanlage unterbringen

Am Willy-Brandt-Platz müssten keine zusätzlichen Grünflächen versiegelt werden. Die verkehrliche Anbindung sei sehr gut. Betriebskosten könnten sinken, wenn Oper und Schauspiel die Haus- und Bühnentechnik gemeinsam nutzten. Ein gemeinsames Foyer der Bühnen könnte sich nach außen hin öffnen. Denkmalgeschützte und weitere erhaltenswerte Gebäudeteile blieben erhalten. Die Wiederaufbereitung von Bauschutt erhalte sogenannte graue Energie. Im Gegensatz zur „Kulturmeile“ müsse die Stadt kein Grundstück kaufen.

Auch könnten sich Werkstätten und Probebühnen bei einer „höheren Bauweise“ doch in einer Theaterdoppelanlage unterbringen lassen - die Stabsstelle Städtische Bühnen hatte das in ihrem jüngsten Prüfbericht noch anders dargestellt.

Zwei Interimsspielstätten für Oper und Schauspiel zu finden ist dem Papier zufolge „lösbar“, wobei möglichst auf den Bestand, also etwa das Bockenheimer Depot, zurückgegriffen werden soll. Die Nutzung des Personal- und Organisationsamts in der Münchener Straße 1 sowie eines externen Produktionszentrums mit Lager, Werkstätten, Probebühnen seien im Prüfbericht nicht ausreichend betrachtet worden.

Kritik an Kulturmeile und Spiegelvariante

„Es gibt eine Verantwortung gegenüber diesem Ort in Frankfurt, der sich in das Leben von Generationen eingeschrieben hat“, so die Arbeitsgruppe, deren Positionspapier allerdings keinen Beschluss des Grünen-Kreisvorstands oder der Grünen-Fraktion ersetzt.

Gegen die „Kulturmeile“ wendet die Arbeitsgruppe ein, das Grundstück an der Neuen Mainzer Straße 47-51 befinde sich nicht im Besitz der Stadt. Dort lasse sich nicht zeitnah bauen. Die Baustelle für den Central Business Tower nebenan erschwere die Baukoordination.

Weder Oper noch Schauspiel sollten zum Anhängsel eines Bankhochhauses werden. Auch komme es zum Eingriff in die Wallanlage: 600 Quadratmeter Grün und 17 Bäume fielen weg. Ob die Bäume, die neu gepflanzt würden, jemals so groß und schattenspendend wüchsen wie die vorhandenen, stellt die Arbeitsgruppe in Frage.

Bei der „Spiegelvariante“ kritisiert die Gruppe die noch erheblicheren Einschnitte in die Natur: 4400 Quadratmeter Grün und 16 teilweise sehr alte Bäume wären betroffen. Das könnten die Grünen als „ökologisches Gewissen innerhalb der Koalition“ nicht verantworten. Die denkmalgeschützten Wallanlagen seien keine Baulandreserve. Eine weitere Aufweichung der Wallservitut zum Schutz der Wallanlage lehnt die Gruppe an.

Bei der Spiegelvariante sei ein Bebauungsplan nötig; der Denkmalbeirat des Landes könnte Einsprüche geltend machen; unter der Wallanlage befänden sich möglicherweise archäologische Funde - aus diesen Gründen könnte sich ein Neubau in der Wallanlage gegenüber dem Willy-Brandt-Platz in die Länge ziehen. Der Weg zum Jüdischen Museum lasse sich auch ohne Spiegellösung grüner gestalten. Städtebaulich sei der Übergang vom Bahnhofsviertel in die Innenstadt ein Ruheort auch für Menschen aus dem Bahnhofsviertel, die nicht verdrängt werden sollten.

