Gründerinnen in Hessen: Weibliche Vorbilder gesucht

Von: Steven Micksch

Dina Reit berichtet den Zuhörerinnen auf dem Podium und den Menschen im Publikum von ihren Erfahrungen. © Renate Hoyer

Der 22. Hessische Unternehmerinnentag zeigt: Erfolgsgeschichten brauchen mehr Sichtbarkeit. Schon Mädchen sollten Mut fassen, um sich die Selbstständigkeit zuzutrauen.

Ja, es gibt Unterschiede zwischen Gründerinnen und Gründern in Deutschland. Darin sind sich der Vertreter der Landespolitik und die Vertreterinnen der Bundes- und Kommunalpolitik auf dem 22. Hessischen Unternehmerinnentag in Frankfurt einig. Doch nicht in der Befähigung zur Selbstständigkeit, sondern eher in den Bedürfnissen und im Selbstbewusstsein. Hier müsse man mit Förderungen helfen.

Am Freitagvormittag diskutierten in der IHK am Börsenplatz Anna Christmann aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (beide Grüne) und die Frankfurter FDP-Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst über Gegenwart und Zukunft des Unternehmerinnentums. „Wir sind noch nicht da, wo wir sein müssen“, sagte Al-Wazir mit Blick auf den Anteil von Frauen an Unternehmensgründungen. Derzeit gehe es noch zu langsam voran. Der Minister sagte, dass man den Frauen Mut machen müsse, dazu brauche es mehr Sichtbarkeit von erfolgreichen Gründungsgeschichten, die als Vorbilder dienen können.

Christmann sah es ähnlich. Frauen fänden es wegen fehlender Vorbilder nicht naheliegend zu gründen. Vor allem nicht in üblicherweise männlich geprägten Berufsfeldern. „Existenzgründung ist absolut etwas für Frauen“, sagte sie ermutigend. Das Bundestagsmitglied wies auf bestehende Förderprogramme, wie Exist-Woman, hin. Diese sollten Frauen nutzen, um mehr Wissen und Unterstützung im Vorfeld der Selbstständigkeit zu bekommen. Frauen bräuchten häufiger ein gutes Gefühl, bevor sie den Schritt zur Gründung wagen – ganz im Gegensatz zu Männern, die häufig einfach starteten. Al-Wazir warf ein, dass man deshalb schon ganz früh Mädchen mehr ermutigen müsse, sich Dinge zuzutrauen.

Wüst ging auf die Frage ein, wie man als Stadt denn die Rahmenbedingungen verbessern könne – Stichwort Kinderbetreuung. „Wir müssen mehr Einrichtungen schaffen und auch für die Betreuerinnen sorgen.“ Dazu brauche es aber strategische Ansätze in der Region. Es bringe nichts, Offenbach die Betreuungskräfte wegzunehmen, weil es die Probleme nur verschieben würde. „Ein Alleingang bringt nichts.“

Bei einer zweiten Podiumsdiskussion kamen erfolgreiche Gründerinnen zu Wort. Es sprachen Stefanie Kaulich, Gabriele Acker-Bialek, Susanne Petry, Dilek Saake und Dina Reit. Hier war man sich einig, dass es spezielle Förderungen und finanzielle Unterstützungen für gründende Frauen brauche. „Leider“, merkte Acker-Bialek an.

Kaulich sagte, dass es großes Selbstbewusstsein zum erfolgreichen Gründen brauche. Saake ergänzte, dass die Motivation noch entscheidender sei. Acker-Bialek merkte an, dass Frauen oft bescheidener und zurückhaltender beim Präsentieren als Männer seien. Das sei beim Einwerben von Kapital aber von Nachteil.

Petry berichtete aus der Praxis. Wenn sie mit ihrem Mann auf einen Termin gehe, werde oft er angesprochen, nicht sie, obwohl er nur die Begleitung sei. Ähnliches hatte auch Reit erlebt. Sie trat die Nachfolge ihres Vaters im Unternehmen an. In Gesprächen mit Kunden sei sie mitunter gar nicht angeschaut worden. „Mein Vater hat immer an mich geglaubt, auch als ich es nicht getan habe“, sagte sie. Denn anfangs habe sie sich schon gefragt, ob sie als junge Frau ein Maschinenbauunternehmen leiten kann. „Das war totaler Quatsch. Es hat nichts mit dem Geschlecht zu tun.“ Sie habe Mauern im Kopf gehabt. Diese müsse man einreißen. Auch bei anderen.