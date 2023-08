Grottenschöne Aquarien im Frankfurter Palmengarten

Von: Thomas Stillbauer

Teilen

Emma, fischverliebt in der Aquariengrotte des Palmengartens. © Christoph Boeckheler

Der Palmengarten hat eine runderneuerte Fischabteilung dank der Hilfe von Freunden – auch aus dem Zoo.

Asien hat Algen zu bieten, wie sie auch im Restaurant gelegentlich auf dem Teller landen, kleine Schnecken und einen dichten grünen Rasen als Untergrund. In Mittel- und Südamerika ist es enorm bunt, da schwimmen Skalare, und die Schneckchen wandern an der Glasscheibe entlang. Den Amazonas durchziehen geheimnisvolle Schleier, und Neuguinea hat – wie die anderen Aquarien auch – wunderschöne Fische, aber diese hier sind ...

„Regenbogenfische!“, kräht ein junger Besucher in die Grotte. Wir befinden uns nämlich in der gerade toll aufgewerteten Grotte im Palmenhaus des Palmengartens. Da gibt es seit mehr als 40 Jahren exotische Fische zu sehen, wenn nicht gerade eine Sanierung der Becken ansteht – und Fischfans wissen, das muss von Zeit zu Zeit sein. Im Palmengarten war es nach der bis dato letzten Fischzellenkur – Pardon, Frischzellenkur natürlich – unlängst wieder soweit. Der Verein Freunde des Palmengartens schüttete großzügige 40 000 Euro aus, und die Aquarien konnten inklusive Bepflanzung rundum erneuert werden, dass es sich gewaschen hat.

Hinzu kam ein erfreulicher Effekt der Kooperation mit dem Zoo: Im Gegenzug zur Mangrovenanlage, die gerade unter Mithilfe des Palmengartens im Zoo entsteht, steuerte der Tierpark einige Madagaskar-Buntbarsche, Bandula-Barben und Flitterkärpflinge für die Grotten-Aquarien bei: in der Natur stark vom Aussterben bedrohte Süßwasserfische. So freuen sich Palmengartendirektorin Katja Heubach, Lars Schmidt von den Palmengartenfreunden und Zookurator Johannes Köhler gemeinsam über die sechs Becken mit den Themenwelten Amazonas, Neuguinea, Mittel- und Südamerika, Afrika/Madagaskar, Asien und Kongo mit ihren Originalbewohnern.

Am Montag sind gerade zwei Gartentechniker damit beschäftigt, eine Infotafel anzubringen. Dass die Grotte schon seit 1869 existiert, so lang wie das Palmenhaus, steht drauf, und dass sie einst als Aufenthalts- und Abstellraum diente. Erst 1979 erhielt sie Aquarien, exotische Pflanzen und Fische. Temperatur und Salzgehalt seien jeweils an die Bedürfnisse der Fischarten angepasst, versichern die Techniker.

Ein herrlich besinnlicher Ort ist die Grotte, mit einer runden Sitzbank in der Mitte, um den Blick in Ruhe schweifen zu lassen – wenn nicht gerade eine Kindergruppe hereinschwappt. „Was ist denn das für ein Fisch?“, will ein Junge wissen. „Keine Ahnung, ich bin echt kein Fischmensch“, sagt die erwachsene Begleitperson. Da kann man nur empfehlen, die Kenntnisse bei Gelegenheit ein wenig aufzufischen.