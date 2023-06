Großeinsatz in Frankfurt: ICE mit 450 Passagieren evakuiert

Von: Martin Brust

Frankfurt 05.6.2023 Main-Neckar-Brücke gesperrt, ICE evakuiert wegen Suizidperson, hier die bereitstehende Trage, Foto vielleivht zu umstritten? Polizist war nicht sicher. Im Hintergrund der ICE © Monika Müller

Frau klettert auf Brückenpfeiler und löst so einen Großeinsatz der Rettungskräfte aus.

Ein Twitter-User schreibt: „Personen im Gleis würfeln gerade in #FF (Frankfurt, d.Red.) alles durcheinander. Erstmal nach #FFS (Frankfurt-Süd, d.Red.) durchschlagen, mein Zug wird umgeleitet“. Abgesehen von den Personen in Mehrzahl hat der Mann komplett recht: Gegen 15 Uhr am Nachmittag kletterte eine Frau auf die Main-Neckar-Brücke, über die Züge von Süden kommend in den Hauptbahnhof fahren. Die Brücke liegt zwischen Niederrad und dem Gallus.

Daraufhin schalteten das Notfallmanagement der Bahn und die Feuerwehr die Oberleitungen ab. Denn die Frau hatte einen der Brückenpfeiler über dem Main erklettert. Weil im abgeschalteten Bereich ein ICE aus Dresden stecken blieb und ohne Strom nicht mehr klimatisiert werden konnte, wurden die 450 Fahrgäste des Zuges und das Personal evakuiert.

Das alles zusammen ergab einen veritablen Großeinsatz für die Hilfskräfte, etliche umgeleitete Züge sowie Straßenbahnen - deren Gleise verlaufen nämlich unterhalb der Brücke. Zeitweise war sogar die Schifffahrt auf dem Main unterbrochen worden. Auch auf zahlreiche Regionalbahnlinien kam es zu Verspätungen, Umleitungen und Zugausfällen. Der Hauptbahnhof konnte über die Brücke, eine seiner zentralen Anbindungen nach Süden, bis nach 20 Uhr nicht erreicht werden.

Nach rund zwei Stunden waren alle Menschen sicher aus dem Zug evakuiert, wie die Feuerwehr ebenfalls via Twitter mitteilte. In der Uniklinik wurde eine Betreuungsstelle eingerichtet. Deren Personal mit zeitweise bis zu 25 Kräften war gegen 19 Uhr dann schon wieder zurückgefahren. Zu diesem Zeitpunkt waren Feuerwehr und Rettungsdienst in Bereitschaft und die Verhandlungsgruppe der Polizei hatte, gesichert von der Höhenrettung der Feuerwehr, das Gespräch mit der Frau aufgenommen, die nach Polizeiangaben 26 Jahre alt ist, aus Frankfurt stammt und offenbar unter psychischen Problemen leidet.