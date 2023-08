Trauer im Frankfurter Zoo: Kameldame Hira ist tot

Von: Thomas Stillbauer

Der Abschied vom zuletzt schwerkranken Publikumsliebling fällt dem Team des Frankfurter Zoos schwer. Kameldame Hira war kaum noch auf den Beinen.

Frankfurt – Wie nah Freud und Leid zusammenliegen: Im Zoo Frankfurt ist es regelmäßig zu erfahren. In der vorigen Woche erst der Rummel um die beiden Sumatra-Tigerbabys, Hoffnungsträger für ihre Tierart. Jetzt der Abschied von Trampeltier Hira, einer absoluten Sympathieträgerin des Zoos.

Große Trauer im Zoo Frankfurt um verstorbene Kameldame Hira

Schon als sie geboren wurde, 2001, war sie nicht nur ein Frankfurter Mädchen, sondern eine Sensation. Und ein Skandal. Denn ihre Mutter Efrah war noch nicht einmal drei Jahre alt, genaugenommen also ebenfalls noch ein Frankfurter Mädchen, und ihr Vater Bengie war zugleich ihr Opa.

Man musste sie einfach gernhaben. Trampeltierdame Hira. © Detlef Möbius

Frankfurter Zoo: Trampeltier Hira litt unter degenerativer Arthrose

22 Jahre später hatte Zootierärztin Nicole Schauerte eine ganz schwere Entscheidung zu treffen. Dass Hira seit Jahren schlimm an degenerativer Arthrose litt, war bekannt. Die medizinische Abteilung half, wo es ging, der Zoo baute ihr eine weiche, gelenkschonende Sandfläche. Aber Arthrose wird mit den Jahren nicht besser. Hira lag in den vergangenen Tagen fast nur noch und hatte starke Schmerzen. „Das Laufen, aber vor allem das Aufstehen und Hinlegen fielen Hira sichtlich schwer“, sagt Schauerte. Um sie von ihren Qualen zu befreien, habe das Zooteam schließlich gemeinsam die Entscheidung getroffen, den Publikumsliebling am Dienstag einzuschläfern.

Die Trampeltiere, seit 1858 Bewohner des Frankfurter Zoos, repräsentieren jetzt noch die jüngeren Kamele Cooper und Arya. (Thomas Stillbauer)

