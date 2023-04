Große Putzaktion für zahlreiche Stolpersteine in Frankfurt

Von: Steven Micksch

Teilen

Philipp Müller putzt die Stolpersteine in der Lersnerstraße im Nordend. © Renate Hoyer

Zweimal im Jahr reinigen Bürgerinnen und Bürger die Stolpersteine in der Stadt Frankfurt. Philip Müller ist einer von ihnen und hat sogar schon im Ausland den Schwamm gezückt.

Es ist erstaunlich, was mit einem üblichen Haushaltsschwamm und etwas Messingpolitur alles möglich ist. Philip Müller kniet am Samstagvormittag im Frankfurter Nordend auf dem Boden und schrubbt ausdauernd über die vier metallenen Steine, die im Gehweg eingelassen sind. Nach kurzer Zeit glänzen sie und ermöglichen es endlich wieder, die Namen der Familie Vorchheimer zu lesen. „Wenn man noch weiter putzen würde, könnte man noch mehr rausholen“, ist sich Müller sicher.

Der 34-Jährige ist einer von mehreren Dutzend Menschen, die am Wochenende in Frankfurt die überall verteilten Stolpersteine geputzt haben.

Die Steine aus Messing sind vor Häusern verlegt, in denen Menschen wohnten, die in der Zeit des Nationalsozialismus entrechtet wurden und ihr Hab und Gut verloren. Ein Großteil waren Jüdinnen und Juden, aber auch Menschen aus den Gewerkschaften, mit einer Behinderung oder einer anderen sexuellen Orientierung. 1850 Steine gebe es momentan in der Stadt, erzählt Müller. Und es werden noch mehr werden.

Die Putzaktion der Steine findet zweimal im Jahr statt. Einmal am Jahrestag der Pogromnacht vom 9. November und im Frühjahr, im Zuge des Jom haScho’a, dem „Tag des Gedenkens an die Schoah und jüdisches Heldentum“. Das Datum des Tages variiert im gregorianischen Kalender, da der jüdische Kalender immer nach dem Mond neu berechnet wird. In diesem Jahr fällt er auf den 18. April. Im kommenden Jahr auf den 6. Mai.

Bis ein Stolperstein gesetzt werde, sei eine Menge Archivarbeit nötig, erläutert Müller. Diese übernimmt das Rechercheteam der Initiative Stolpersteine Frankfurt. Immer wieder sei man auch auf Hinweise aus der Zivilgesellschaft angewiesen, um Kenntnis über vertriebene oder ermordete Menschen während der NS-Zeit zu bekommen. Mit jedem Stolperstein gebe es auch eine Putzpatenschaft, die Bürgerinnen und Bürger übernähmen.

Müller hat übrigens schon Stolpersteine geputzt, bevor er zur Initiative Stolpersteine Frankfurt kam. Sogar im Ausland hat der Geschichtslehrer Schwamm und Politur an die Steine angelegt. Mehr als 80 000 gibt es in ganz Europa. „Die Reaktionen sind eigentlich immer positiv“, berichtet er. Er ist froh, nicht in einer solchen Zeit leben zu müssen. Deshalb halte er schon häufiger inne, wenn er einen Stein sehe. Mit jedem von ihm sei ein Schicksal verknüpft, das häufig mit der Ermordung geendet habe. „Es motiviert mich weiter zu machen, wenn es jetzt wieder zunehmend rechte Tendenzen in Deutschland und Europa gibt.“

Mit den Steinen der Familie Vorchheimer verbindet Müller eine besondere Geschichte. Seine Klasse übernahm 2021 die Patenschaft und war bei der Verlegung dabei. Auch die Tochter und der Sohn des 1939 geflohenen Bertram Vorchheimer (damals 17) waren dabei. „Es war eine gewisse Versöhnung für sie, als sie sahen, dass sich junge Leute um das Andenken kümmern.“ Und für die Schülerinnen und Schüler war es eine Geschichtslektion aus dem realen Leben.

Ein paar Meter weiter entdeckt Müller noch drei Stolpersteine und packt erneut die Politur aus. Man spürt, dass er nicht erst im November wieder putzt.