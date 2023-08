Zweimal im Jahr in Frankfurt: Die Dippemess ist das größte und älteste Volksfest der Stadt

Von: Jacob von Sass

Die Dippemess ist der größte und älteste Jahrmarkt in Frankfurt. Er findet zweimal jährlich vor der Eissporthalle Am Bornheimer Hang statt.

Frankfurt – Für die Bewohner Frankfurts und großen Teilen des Rhein-Main-Gebiets gehört die Dippemess genauso zur Metropole am Main, wie das Stadtgetränk Apfelwein. Die Ursprünge des zweimal jährlich stattfindenden Volksfests lassen sich bis in das Jahr 1240 zurückverfolgen. Damals war sie unter dem Namen „Maamess“ bekannt, was so viel heißt wie „Mainmesse“. Anfangs war sie einfach nur ein mittelalterlicher Verkaufsmarkt für Haushaltswaren.

Woher kommt der Name Dippemess?

Da vor allem getöpferte Produkte, wie Keramikschüsseln oder andere Behältnisse auf dem Markt verkauft wurden, wurde der Markt schnell in „Dippemess“ umbenannt. Das Wort „Dippe“ bedeutet im Hessischen Topf oder Schüssel. Neben den Verkäufern zog die Veranstaltung auch schon damals etliche Schausteller an, die die Massen von ihren Künsten überzeugen wollten. Mit der Zeit kamen dann ebenfalls immer mehr Jahrmarktsbuden hinzu, wodurch der Haushaltsmarkt so langsam zu einem Volksfest wurde.

Wann fängt die Dippemess an?

Das Volksfest in Frankfurt findet zweimal jährlich statt. Einmal im Frühjahr zwischen März und April und einmal im Herbst im September. In der Regel dauert das Fest im Frühling drei Wochen und im Herbst etwas länger als eine Woche. Bei der Frühlingsedition im Jahr 2023 waren bis zu 750.000 Besucher zu Gast.

Wo findet die Dippemess in Frankfurt statt?

Normalerweise findet das größte und älteste Volksfest Frankfurts vor der Eissporthalle, in der die Eishockeymannschaft Löwen Frankfurt ihre Erstliga-Heimspiele in der DEL austragen, statt. Diese steht Am Bornheimer Hang im Stadtteil Frankfurt-Bornheim. Die offizielle Adresse des Jahrmarktes ist der Festplatz am Ratsweg. Länger wird nun schon darüber diskutiert, ob die Dippemess auf das Rebstockgelände in den Stadtteil Bockenheim umziehen soll. Hier wäre mehr Platz für die Attraktionen. Die meisten Schausteller bevorzugen aber den alten Standort und sie wird das Volksfest in naher Zukunft wohl auch weiter hier ausgerichtet.

Wie gelingt am besten die Anreise zur Dippemess und wo parkt man?

Die Stadt Frankfurt empfiehlt die Anreise per ÖPNV zur Dippemess. Zwar lassen sich auch Parkplätze in der Nähe des Geländes am Ratsweg finden, diese sind aber meistens überfüllt. Erst recht, wenn ein Eishockeyspiel ist. Am Festplatz selbst stehen den Autofahrern aber zum Beispiel keine Parkplätze zur Verfügung. Daher sollte Besucher des Jahrmarktes am besten folgende Linien der Busse und Bahnen nehmen:

U 7 (Praunheim Heerstraße – Enkheim)

(Praunheim Heerstraße – Enkheim) Tram 12 (Fechenheim Hugo-Junkers Straße - Schwanheim Rheinlandstraße)

(Fechenheim Hugo-Junkers Straße - Schwanheim Rheinlandstraße) Buslinie 38 (Panoramabad – Seckbach)

(Panoramabad – Seckbach) Buslinie 103 (Offenbach - Frankfurt Prüfling)

(Offenbach - Frankfurt Prüfling) Der Ausstieg ist immer an der Haltestelle Eissporthalle/Festplatz.

Die Anreise kann natürlich auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt werden.

Was gibt es alles auf der Dippemess?

Auf der Dippemess findet man wie auf fast allen Jahrmärkten Deutschlands etliche Attraktionen und Fahrgeschäfte. So gab es auf der Frühlingsedition in diesem Jahr unter anderem ein Riesenrad und eine Wildwasserbahn. Aber auch viele andere verrückte Karussells warten auf die Gäste. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt und so müssen Achterbahn-Fans nicht hungrig den Heimweg antreten. Über klassische bis hin zu ausgefalleneren Jahrmarkts-Speisen bietet die Dippemess so einiges. (Jakob von Sass)