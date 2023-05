Verkehrschaos im Griesheimer Schwarzerlenweg

Von: Michael Forst

Vor allem die vielen Falschparkenden sorgten für Rückstaus im Schwarzerlenweg während der Großveranstaltungen. © Maik Reuß

Großveranstaltungen im Bürgerhaus sorgen regelmäßig für Verkehrschaos in der schmalen Straße. Die Saalbau weist die Schuld von sich.

Meistens an den Wochenenden bricht über den Schwarzerlenweg das Chaos herein: Wenn im Saalbau Griesheim Veranstaltungen mit 700 Menschen und mehr aus dem ganzen Rhein-Main-Gebiet anstehen, ist die schmale Straße in der Regel komplett verstopft. Und dann geht nichts mehr in der nur einspurig befahrbaren Sackgasse. Das beklagen Ursula Schmidt, Vorsitzende des Vereinsrings Griesheim, und andere Bürger und Bürgerinnen seit langem.

Zuletzt warnte Schmidt in der Bürgerfragestunde der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates 6 (Frankfurter Westen) mit deutlichen Worten vor den Gefahren: „Fahren viele Fahrzeuge zur gleichen Zeit in den Schwarzerlenweg hinein und wollen nach erfolgloser Parkplatzsuche wieder herausfahren, kommt es zum totalen Exitus.“ Dann sei es weder für Feuerwehr, Polizei, Rettungswagen oder Müllwagen möglich, die Straße zu nutzen. „Gerade, wer am Ende der Sackgasse wohnt, bekommt besser keinen Herzinfarkt“, sagte Schmidt sarkastisch. Erschwerend komme hinzu, dass es nur wenige Garagenausfahrten gebe, die als Ausweichfläche für Autos dienen könnten.

Ein Dorn im Auge ist ihr seit neuestem ein Aufsteller, der in der Einfahrt zum kleinen Parkhaus des Saalbau-Gebäudes steht. Er fordert die Gäste auf, in den Seitenstraßen zu parken. „Das heißt, die Besucher sollen gerade das tun, was das Problem ist“, monierte Schmidt.

Sicherheitsdienst eingestellt

Ihre Kritik hat einen Haupt-Adressaten: die Saalbau, die zur Wohnungsbaugesellschaft AGB Frankfurt Holding gehört. Mit der Saalbau, dem Präventionsrat, dem Straßenverkehrsamt, Polizei, Feuerwehr und Vertretern und Vertreterinnen der Anwohnenden, habe es eine vor Jahren geschlossene Vereinbarung gegeben. In ihr habe sich die Saalbau verpflichtet, über die Mitarbeiter:innen eines Sicherheitsdienstes die Ein- und Ausfahrt der Autos zu regeln, was sich als „effizient und erfolgreich“ erwiesen habe.

Doch an diese Vereinbarung wolle sich die Saalbau nun nicht mehr halten – mit dem Verweis darauf, dass die Stadt Frankfurt künftig für diese Maßnahme aufzukommen habe. Dagegen protestiert die Vereinsringchefin vehement: „Diese Kosten hat die Veranstalter zu tragen, sie dürfen nicht auf die Steuerzahler abgeschoben werden!“

Das sieht Andrea Lehr, Prokuristin der Saalbau, anders. Bei den in der Vergangenheit ergriffenen Maßnahmen habe es sich um „freiwillige Leistungen“ gehandelt, wie sie auf Anfrage mitteilt. Die zögen „keine Verpflichtung zu deren Verstetigung nach sich“. Auch eine rechtliche Verpflichtung der Saalbau zu solchen Maßnahmen bestehe nicht; sie sei lediglich die Betreiberin der Veranstaltungsräume im Saalbau.

Zudem habe man bereits im September 2022 dem Ortsbeirat vorgeschlagen, sich dafür einzusetzen, den Schwarzerlenweg nach der Zufahrt zur Tiefgarage zu einer Anliegerstraße mit entsprechender amtlicher Beschilderung zu machen.

Auch ein konsequentes Vorgehen gegen die vielen Falschparkenden auf der gegenüberliegenden Seite des Schwarzerlenweges, von der Tiefgaragenausfahrt bis zur Kreuzung, wäre nach Worten Lehrs hilfreich. Denn sie seien der Grund, weshalb dort keine zwei Autos aneinander vorbeifahren könnten.

„Wenn es also einen Rückstau vor der Tiefgarageneinfahrt gibt, kann aufgrund der Falschparker und Falschparkerinnen auch kein Auto mehr aus dem Schwarzerlenweg herausfahren und umgekehrt“, erklärte Lehr.