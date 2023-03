Neue Spitze bei der Feuerwehr

Von: Fabian Böker

Lucas Sattler ist jetzt Wehrführer, Heiko Kreuz Vorsitzender des Vereins.

Premiere bei der Freiwilligen Feuerwehr Griesheim: Erstmals in ihrer mittlerweile 133-jährigen Geschichte werden die Ämter des Wehrführers und des Vereinsvorsitzenden von zwei verschiedenen Personen bekleidet.

Auf der jüngsten Jahreshauptversammlung wurde die neue Spitze gewählt. Lucas Sattler ist jetzt Wehrführer, Heiko Kreuz fungiert als Vorsitzender des Vereins.

Der neue Wehrführer Lucas Sattler nannte nach seiner Wahl die Hauptziele seiner beginnenden Amtszeit. Dazu zählen zum einen die Beschleunigung des schon länger geplanten Umbaus des Gerätehauses in der Jungmannstraße, zum anderen die Erhöhung des Anteils von Frauen in der Feuerwehr. In Sachen Umbau sei nach Auskunft der Griesheimer Feuerwehr die Planung für den notwendigen Um- und Erweiterungsbau abgeschlossen; es gehe jetzt an die Entscheidungsfindung.

Für den Vorsitzenden Heiko Kreuz wiederum ist es wichtig, „den Zusammenhalt im Verein und im Stadtteil Griesheim zu stärken“. Daher soll es neben der Teilnahme an Veranstaltungen vor Ort auch wieder einen Tag der offenen Tür in diesem Jahr geben. „Damit führen wir die Menschen in Griesheim mehr zusammen“, so Kreuz weiter.

Der scheidende Wehrführer Alexander Dorn zog im Rahmen der Versammlung eine zufriedene Bilanz seiner Amtszeit. „Es gab Herausforderungen, schöne Erlebnisse, habe viel gelernt und bereue nichts“, so sein Fazit.

Er blickte auch auf das Jahr 2022 zurück, in dem es besondere Einsätze gab. So musste die Wehr im Februar Unterstützung bei den Maßnahmen bei der Entschärfung einer Weltkriegsbombe am Katharinenkreisel leisten. Sie war bei der Einrichtung einer Notunterkunft für ukrainische Flüchtlinge in der Turnhalle der Werner-von-Siemens-Schule tätig, ein Dachstuhlbrand im Gallus und ein Waldbrand bei Münster erforderten jeweils stundenlange Einsätze. bö