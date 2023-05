Griesheim: Damit sich Fremde in Frankfurt zurechtfinden

Von: Sabine Schramek

Als „Mensch des Respekts“ hat Europaministerin Lucia Puttrich Zerai Kiros Abraham ausgezeichnet, der Vorsitzender des Vereins „Projekt Moses Jugend- und Sozialwerk“ ist. © Maik Reuß

Zerai Kiros Abraham ist für sein Engagement für Neuankömmlinge als „Mensch des Respekts“ ausgezeichnet worden. Europaministerin Lucia Puttrich überreichte dem Vorsitzenden des Vereins „Projekt Moses Jugend- und Sozialwerk“ eine Plakette und Urkunde.

Zerai Kiros Abraham ist aufgeregt. „Das ist heute ein ungewohntes Gefühl, aber ich freue mich sehr.“ Sie sei auch ein bisschen aufgeregt, beruhigt ihn Lucia Puttrich (CDU), die Hessische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Bevollmächtigte des Landes Hessen beim Bund. Sie überreicht dem Vorsitzenden des Vereins „Projekt Moses Jugend- und Sozialwerk“ eine Plakette und eine Urkunde mit der Aufschrift „Mensch des Respekts“

Die Hessische Landesregierung verleiht die Auszeichnung seit 2017 an Personen, die durch Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Höflichkeit besonders auffallen. „Es sind ganz unterschiedliche Menschen, die vorgeschlagen und ausgezeichnet werden. Zum Beispiel Menschen, die ein Leben gerettet haben, Menschen, die sich besonders engagieren in Kunst oder Sozialem oder Menschen, die viel Gutes tun“, so Puttrich. Meist seien es Personen, die nicht ständig im Rampenlicht stehen. „Hinter jedem erfolgreichen Projekt gibt es immer viele, viele Unterstützer“, bestätigt Abraham und will viel mehr sein Projekt als sich in den Mittelpunkt stellen.

Er ist mit 13 Jahren aus Eritrea nach Frankfurt gekommen. Auf Wunsch seiner Mutter, die ihm eine Perspektive geben wollte. 2006 hat er den Verein gegründet, um „Newcomern“ das Ankommen und Einleben zu erleichtern. Sein Ziel war und ist es, Menschen zu helfen, die in eine fremde Stadt kommen, die Sprache nicht kennen und nicht wissen, wo sie hingehen müssen. Seit der Flüchtlingswelle 2015 engagiert sich der Verein auch für Migranten und Migrantinnen aus anderen afrikanischen Ländern. Er hilft bei beruflicher und gesellschaftlicher Integration und bei Projekten, die Geflüchtete selbst organisieren und anbieten, damit sie „dabei“ sind in der Gesellschaft der Stadt.

Gemeinsam mit den Neuankömmlingen setzt sich der Verein mit Partnerinnen und Partnern für Sprach- und Kulturförderung sowie für Unterstützung bei Wohn- und Berufsfragen ein. „Wir haben gerade ein Wohnungsprojekt gestartet mit vier WGs, damit Menschen in Würde leben und altern können“, erzählt Abraham. Und er berichtet von „City Walks“ für Leute mit Flucht- und Migrationsbiografie, die besondere Orte in Frankfurt zeigen, die andere Menschen mit dem gleichen Hintergrund geprägt haben und eine besondere Bedeutung für sie sind. Die Broschüre ist im Ubuntu-Haus entstanden und eröffnet Neuankömmlingen einen Blick ins Herz von Frankfurt.

Abraham ist glücklich über die Auszeichnung. „Gemeinsam mit der Gesellschaft, der Stadt und der Politik können wir immer wieder Neues machen“, sagt er. „Wer hierher flüchtet, hat erst einmal keine Informationen und ohne Informationen ist Integration sehr schwierig. Und ohne ein Willkommen ist das Zurechtfinden sehr anstrengend für die Leute.“

Auch deshalb haben er und seine Mitstreiter:innen eine Plattform geschaffen für Menschen mit psychischen oder physischen Beeinträchtigungen, für ältere Menschen und für Wohnprojekte. Das „Ubuntu Newcomer Portal“ gibt Ratschläge und Tipps. Abraham erwähnt, dass es in afrikanischen Sprachen nur ein kleines Angebot auf den offiziellen Seiten gibt. „Dabei ist der Bedarf hoch. Wir wollen kein Amt ersetzen, sondern deren Arbeit ergänzen mit unserem Wissen über das, was nötig ist. So können wir nah an der Gesellschaft mit wenig Mitteln viel erreichen.“