Geisterrad erinnert an getöteten Schupo

Claudia Fischer und Falko Görres von der „Ghostbike“-Initiative befestigen das Rad im Gedenken an den verunglückten Polizisten. © Maik Reuß

Private Initiative will Autofahrer zu mehr Aufmerksamkeit im Straßenverkehr mahnen.

Als sich im Stadtteil herumsprach, wer der Radfahrer war, der am 5. Mai dieses Jahres bei einem Unfall mit einem Auto an der Ecke Elektron- und Eichenstraße getötet worden war, machte sich Bestürzung breit, denn der Mann war vielen bestens bekannt: Es war Michael Lönnig, früher „Schutzmann vor Ort“ in Griesheim.

Lönnig, 61 Jahre alt, war gegen 11 Uhr von einer 50 Jahre alten Autofahrerin „übersehen“ worden, die mit ihrem VW Touran auf der Eichenstraße in Richtung Elektronstraße unterwegs war und an der Kreuzung ein Stoppschild überfahren hatte. Sie erfasste den von links kommenden Radfahrer.

Beim Zusammenprall und beim Sturz auf den Asphalt erlitt der frühere Schupo, mit dem Rad auf der Elektronstraße nach Norden in Richtung unterwegs, schwere Verletzungen am Hinterkopf. Obwohl der Rettungsdienst versuchte, den Mann zu reanimieren, und der Schwerstverletzte mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde, erlag er seinen Verletzungen. Besonders bitter: Während des Einsatzes behinderten immer wieder Gaffer die Rettungssanitäter; einige dieser Menschen wurden damals auch vorübergehend festgenommen.

Am Mittwochabend gedachte die Initiative „Ghostbikes Frankfurt“ des getöteten „Schutzmanns vor Ort“ mit einer Trauerfahrt, die um 18 Uhr am Westhafen Tower begann und von dort über das Gallus nach Griesheim zum Unfallort führte. Dort wurde ein weiteres „Ghostbike“, ein Geisterrad, aufgestellt – diese weiß lackierten Fahrräder sollen überall in der Stadt Autofahrer zu mehr Vorsicht mahnen. Solche Räder stehen unter anderem auf der Ludwig-Scriba-Straße, an der Usinger Straße und der Leunastraße in Höchst.

Die Teilnehmer an der Gedenkfahrt trugen zumeist weiße Kleidung. Es handelt sich um eine Privatinitiative; der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und der Radentscheid Frankfurt unterstützen die Aktion. Im Juni erst waren zwei weitere Geisterräder bei einer Gedenkfahrt im Frankfurter Norden aufgestellt worden; sie erinnern an zwei 2023 und 2016 tödlich verunglückte Radfahrer.

Michael Lönnig, seit 1980 im Polizeidienst, war 2018 zum ersten „Schutzmann vor Ort“ des 16. Polizeireviers in Griesheim ernannt worden. Da war er schon seit 33 Jahren im Stadtteil, in dem er selbst lebte, auch als Polizist eingesetzt. Mit seiner damaligen Freundin, die später seine Frau wurde, hatte er seine erste Festnahme vorgenommen: Ein Betrunkener war ausgerechnet in Lönnigs am Straßenrand geparkten Wagen eingebrochen und hatte eine Friteuse von der Rückbank geklaut. Die brachte der Autoknacker bis zur nächsten Trinkhalle, wo ihn Lönnig, der schon auf der Couch gelegen hatte, als ein Nachbar klingelte und ihn alarmierte, damals noch in grüner Uniform-Jacke, festnahm und den Kollegen des 16. Reviers übergab.

Bei einem Einsatz in der Waldschulstraße war Lönnig später einmal von einem psychisch Gestörten mit einem Teppichmesser an der Brust verletzt worden; die Klinge ging durch Lederjacke und Diensthemd – eine acht Zentimeter lange Narbe erinnerte ihn zeitlebens daran. Selbst dieser Vorfall hat ihm die Freude am Polizeiberuf nicht nehmen können.

Aktiv war er auch im Griesheimer Regionalrat und im Aktionsbündnis Bahnhof Griesheim, sammelte in seiner Freizeit etwa Müll rund um den Fußgängertunnel und das Bahnhofsgebäude auf, kämpfte gegen Verwahrlosung und Gleichgültigkeit im Stadtteil.

Beigesetzt wurde er am 1. Juni auf dem Griesheimer Friedhof an der Waldschulstraße. Der gebürtige Wermelskirchener hinterlässt seine Frau und zwei Söhne.