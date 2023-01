Frankfurt: Industriepark Griesheim wird Gewerbequartier

Von: Christoph Manus

Der Industriepark Griesheim soll ein modernes Gewerbequartier werden. Der Projektentwickler Beos rechnet mit einer Investionssumme von mindestens einer Milliarde Euro. © Rolf Oeser

Der Frankfurter Magistrat will die Verwandlung des früheren Chemiestandorts Griesheim in ein gemischtes Gewerbeareal ermöglichen. Dazu hat er einen Bebauungsplan auf den Weg gebracht.

Der Frankfurter Magistrat hat am Freitag einen Bebauungsplan für den ehemaligen Industriepark Griesheim auf den Weg gebracht, der die Entwicklung des Areals in ein gemischt genutztes Gewerbequartier mit mehr als 5000 neuen Arbeitsplätzen ermöglichen soll. Außer Industrie, Handwerk und Gewerbe sollen auch Rechenzentren Platz finden dürfen.

Der Projektentwickler Beos, der den früheren Chemiestandort gemeinsam mit der Muttergesellschaft Swiss Life Asset Managers langfristig gepachtet hat, will das 70 Hektar große Areal komplett neu entwickeln und dafür mehr als eine Milliarde Euro investieren. Im Sommer ging das Unternehmen davon aus, dass 2025 die ersten neuen Gebäude entstehen könnten.

„Mit der Reaktivierung des Industrie- und Gewerbestandorts schaffen wir neue Perspektiven für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt“, sagte Planungsdezernent Mike Josef (SPD) am Freitag. Zudem könnten am Mainufer neue Freizeit- und Sportangebote entstehen. Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst (FDP) sagte, es handele sich bei dem Gebiet im Westen der Stadt um die derzeit größte und am schnellsten aktivierbare Gewerbeflächenressource in Frankfurt. Nun könnten Entwicklung und Vermarktung des Areals beginnen.

Beos-Vorstandssprecher Holger Matheis lobte den Beschluss sehr. Diese Entscheidung zeige, dass alle Beteiligten einstimmig hinter der Entwicklung stünden, hieß es. cm