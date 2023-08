Greenpeace zeigt zerstörte Flut-Wohnung in Frankfurt

Von: Georg Leppert

Komplett verdreckt und unbrauchbar: die Möbel nach der Flut. © Michael Schick

Einrichtungsgegenstände aus dem Ahrtal und Norditalien waren auf dem Paulsplatz zu sehen.

Schlamm, überall Schlamm. Getrockneter Schlamm. Auf dem Ledersofa, das aufgequollen ist. Auf dem Bildschirm des Computers. In den Schränken, auf den Plüschtieren. An den Wasserflaschen, die auf dem Tisch standen, als die verheerende Flut kam.

Aktivistinnen und Aktivisten von Greenpeace haben völlig verdreckte und kaputte Gegenstände zu einer Wohnung eingerichtet. Zu sehen waren die vier Zimmer mit insgesamt 40 Quadratmetern am Donnerstag auf dem Paulsplatz.

Gegenstände sollten im Müll landen

Sämtliche Einrichtungsgegenstände stammen aus Flutgebieten. Entweder aus der italienischen Region Emilia-Romagna, in der es im Mai schwere Überschwemmungen gab, oder aus dem Ahrtal, das im Juli 2021 überflutet wurde.

Die Sachen, die Greenpeace zeigt, standen an der Straße und sollten in riesigen Müllcontainern entsorgt werden. Die Umweltschutzorganisation sicherte sich die Gegenstände, um mit Ausstellungen wie in Frankfurt auf die verheerenden Folgen der Klimakatastrophe aufmerksam zu machen.

Viele Passanten bleiben stehen

Zumindest am Paulsplatz ging das Konzept auf, Viele Passantinnen und Passanten blieben stehen, schauten sich lange die verdreckten und zerstörten Gegenstände an und lasen auf Schautafeln, wem die Sachen einst gehörten. Die Geschichten der ehemaligen Besitzer:innen machen die Dramatik der Flut deutlich. Das Wasser kam zumeist überraschend. Wo die Menschen gelebt hatten, war plötzlich alles kaputt. Die Bewohner:innen der betroffenen Gebiete konnten nur noch versuchen, sich selbst zu retten, viele schafften noch nicht einmal das. Alleine im Ahrtal starben 134 Menschen.

Solche Katastrophen werden in Zukunft häufig vorkommen, wie das Team von Greenpeace auf dem Paulsplatz in Gesprächen deutlich machte. „Zerstörung durch Wetterextreme, wie die Klimakrise sie häufiger werden lässt, bestimmen die Nachrichten inzwischen im Wochentakt“, sagte Greenpeace-Sprecherin Nina Noelle. Die kaputte Wohnung zeige, wie fatal die Klimakrise sei – und sei eine klare Aufforderung an die Politik. „Wir fordern eine Klimapolitik, die sich konsequent am 1,5-Grad-Ziel orientiert.“