Gold für den Frankfurter „Klamoddekurier“

Von: Thomas Stillbauer

Den Gang zum Container kann man sich sparen, wenn der „Klamoddekurier“ kommt. © Michael Schick

Der Altkleider-Abholdienst erhält einen Preis aus Berlin. Das Pilotprojekt soll ein flächendeckendes Angebot vorbereiten helfen.

Er holt Altkleider mit dem Lastenrad ab – dafür hat der „Klamoddekurier“ der Frankfurter Abfallentsorgerin FES eine Auszeichnung erhalten: den ersten Preis (Gold) in der Kategorie Entsorgung beim Nachhaltigkeits-Award der „Zeitung für kommunale Wirtschaft“ (ZFK) in Berlin.

Als Pilotprojekt im September 2022 in Bornheim gestartet, nimmt der Klamoddekurier noch tragbare Altkleider, sauber in Säcken verpackt, an der Haustür entgegen und führt sie in den Kreislauf zurück: als Secondhandware oder für den kontrollierten Export.

Die Textilien würden fast komplett wiederverwertet, erklärte das Umweltdezernat, und sei es als Einzelteile für die Industrie oder als Lappen. Nur vier Prozent würden verbrannt. Die ZFK, vom Verband kommunaler Unternehmen herausgegeben, würdigt den Kurierdienst: „Das ist nicht nur umweltfreundlich und zeitgemäß, sondern auch ziemlich genial.“ FES-Geschäftsführer Dirk Remmert freut sich: „Dass es dafür nun auf so breiter Basis eine Zustimmung gibt, ist auch für unser Innovationsmanagement ein wichtiger Fingerzeig, wohin es gehen kann.“

Die Stadt sei ab 2025 verpflichtet, eine flächendeckende Sammelstruktur für Altkleider anzubieten, erinnerte die FES. Auch dafür sei der Pilotversuch ein Fingerzeig. Der Kurier fahre derzeit vorrangig in den Stadtteilen Bornheim, Nordend und Seckbach.

Mehr Informationen online unter: klamoddekurier.fes-frankfurt.de