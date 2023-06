Goethe-Uni wirbt Millionen ein

Von: George Grodensky

Die Frankfurter Uni hat 2022 einen Höchststand an Drittmitteln akquiriert.

Im Jahr 2022 hat die Goethe-Universität ihre Drittmittel um 17 Prozent vermehrt, gibt die Hochschule bekannt. Den stärksten Zuwachs, um die Hälfte auf 27,2 Millionen Euro, verzeichneten EU-geförderte Projekte. So habe die Hochschule im vergangenen Jahr 232,8 Millionen, also 33,9 Millionen Euro mehr als 2021, an Drittmitteln eingenommen.

Drittmittel, das ist Geld, das eine Hochschule über ihre Grundfinanzierung durch Land und Bund hinaus einwirbt. Den größten Posten unter den öffentlichen Drittmitteleinnahmen mache mit 71,4 Millionen die Forschungsförderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) aus. Da gab es statt 45,2 diesmal 52,2 Millionen, ein Plus von 15 Prozent. Die Europäische Union (EU) förderte Projekte fast doppelt so stark wie im Vorjahr, mit 27,2 Millionen Euro. Dabei konnten über alle Fachdisziplinen hinweg neue Förderungen der EU eingeworben werden. Aus privaten Quellen (Stiftungen, Industrie, Einzelpersonen) flossen 2022 knapp 60 Millionen Euro, ein Zuwachs von 22 Prozent; allein an Spenden gab es zehn Prozent mehr.

„Der Höchststand an Drittmitteleinwerbungen zeigt, wie forschungsstark, innovativ und zunehmend international die Goethe-Universität ist“, freut sich Universitätspräsident Enrico Schleiff. Der Gesamtetat der Goethe-Universität betrug rund 764,5 Millionen Euro. sky