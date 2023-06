Glossar zu Burschenschaften: Vom Corpsgeist und Paukboden

Von: Stefan Behr

Mützen gehören zu Burschenschaften dazu. © picture alliance/dpa

Die FR klärt die wichtigsten Begriffe rund um Studentenverbindungen.

Burschenschaften

Die Urburschenschaft wurde im Juni 1815 in Jena gegründet und fühlte sich „durchdrungen von der heiligen Pflicht...auf Belebung deutscher Art und deutschen Sinnes hinzuwirken, hierdurch deutsche Kraft und Zucht zu erwecken, mithin die vorige Ehre und Herrlichkeit unsres Volkes...“ und so weiter und so fort. Das klang damals freilich nicht ganz so doof wie heute.

Dachverbände

Die meisten Burschenschaften (36) sind im Dachverband Deutsche Burschenschaft (DB) organisiert, der sich politisch immer wieder verhaltensauffällig präsentiert. Das ist auch der Hauptgrund, warum sich 1996 die Neue Deutsche Burschenschaft (10) und 2016 die Allgemeine Deutsche Burschenschaft (27) von der Deutschen Burschenschaft distanziert beziehungsweise separiert haben.

Füchse

Bevor der Verbindungsstudent Bursche wird, ist er Fuchs, manchmal auch Fux. Das ist in etwa vergleichbar mit den Hells-Angels-Stati „Prospect“ und „Full Member“. „Bursche“ leitet sich von „Burse“ ab, einer bereits im 13. Jahrhundert existierenden studentischen Wohngemeinschaft. „Fuchs“ leitet sich von Fuchs ab, warum auch immer.

Gimmicks

Jede Verbindung, die etwas auf sich hält, hat Farben (die per Band und Mütze getragen werden), einen Zirkel (Vereinslogo) und ein lateinisches Motto. Und oft ein eigenes Haus, mitunter ein Schloss. Dies dient auch als Veranstaltungsort ritueller Besäufnisse („Kneipe“, „Kommers“).

Mensur

Das studentische Fechten, das mit Sportfechten nichts zu tun hat, findet auf dem „Paukboden“ statt. Eine Mensur kennt offiziell weder Sieger noch Verlierer, auch wenn manche durch einen „Schmiss“ gezeichnete Paukanten das anders sehen. Es soll der Tapferkeitsertüchtigung dienen, aber auch der Gaudi der Zuschauer, deren Alkoholkonsum an einem Pauktag mit dem einer Darts-WM vergleichbar ist. Fechten in Verbindungen muss man (pflichtschlagend), kann man (fakultativ) oder darf man nicht (nichtschlagend).

Studentenverbindungen

Neben den Burschenschaften gibt es Corps, Landsmann-, Turner-, und Sängerschaften, Katholische Verbindungen, Damen- und Jagdverbindungen, Forstgesellschaften, Berg- und Hüttenmännische Vereine. Es gibt fast nichts, was es nicht gibt.

Zitat

„Hier stinkt’s nach Füchsen!“ Mit diesem Satz forderte Goethe 1765 in Leipzig den Studenten Gustav von Bergmann wegen einer Frau zum Duell, verlor beide und gewann ein Hausverbot in Auerbachs Keller.

