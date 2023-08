„Wie kleine Therapiestunden, aber spaßig“

Von: Sebastian Theuner

Teilen

Maha Fatih hat vor allem erkannt, dass das Thema Freundschaft die Kinder bewegt. © Nathalie Zimmermann

Stadtteilbotschafterin Maha Fatih hat sich jeden Freitag mit Schulkindern getroffen und Ratschläge gegeben. Dabei war vor allem das Thema Freundschaft wichtig.

Frau Fatih, Ihr Projekt heißt „Ab in die Wärme“. Dabei lautete der Titel anfangs „Ab in die Wildnis“. Wie kam es zu dieser Änderung?

Es hat damit angefangen, dass ich Nachhilfeunterricht für Unterstufenschüler:innen gegeben habe. Dabei habe ich gemerkt, dass die Kinder gar keinen Bezug zu den Themen haben, die im Unterricht besprochen werden, dass es keinen praktischen Hintergrund gibt. Es gibt Frontalunterricht, und der Stoff wird dann auswendig gelernt. Das wollte ich ändern. Meine Idee war es, Ausflüge zum Beispiel zum Thema Landwirtschaft zu machen, etwa auf einen Bauernhof, damit die Kinder nicht nur die fertigen Produkte im Supermarkt sehen, sondern auch, wie sie angepflanzt werden.

Daraus wurde aber nichts?

Ich hatte einen Ausflug zum Dottenfelder Hof in Bad Vilbel organisiert, aber die meisten der Kinder haben geschwänzt. Meine Nachhilfeschüler:innen haben mir gesagt, dass sie gar nicht so viel Lust darauf haben, sondern lieber in der Wohnung bleiben. Da musste ich eben flexibel sein und meine Bedürfnisse hintanstellen.

Das war sicher enttäuschend. Hatten Sie Angst, ihr Projekt am Ende sogar noch aufgeben zu müssen?

Ich war enttäuscht, weil mir als Schülerin selbst der praktische Bezug noch fehlt und mich viele Themen wirklich interessiert hätten. Und ich habe mich auch gefragt, ob ich das Ganze jetzt abbrechen muss, weil sich meine Zielgruppe nicht für meine Ideen interessiert. Aber dann dachte ich mir: Du musst jetzt das Beste daraus machen. Deswegen habe ich mein Projekt komplett umgekrempelt.

Inwiefern?

Ich habe vom Nachbarschaftsbüro in Ginnheim eine Wohnung zur Verfügung gestellt bekommen. Dort habe ich mich mit den Kindern immer freitags für zwei Stunden getroffen, wir haben gemalt, gebastelt und vor allem viel miteinander geredet. Im Sommer waren wir viel draußen und auch mal ein Eis essen. Der Fokus hat sich komplett geändert, er lag dann mehr auf Austausch und Gemeinschaft. Mir war es wichtig, dass die Kinder nicht nur am Handy hängen, sondern in der Gemeinschaft etwas machen.

Wie kam das bei den Kindern an?

Viele haben mir zurückgemeldet, dass sie sich gehört gefühlt haben von einer älteren Person. Ich habe gemerkt, dass Kinder viel zu wenig Möglichkeiten bekommen, über ihre Probleme zu reden. Ich habe mich bemüht, zuzuhören und Lösungsvorschläge anzubieten. Das waren wie kleine Therapiestunden, aber spaßig, mit viel Lachen, mit viel Freude. Ich bin stolz darauf, eine Atmosphäre geschaffen zu haben, in der die Kinder sich getraut haben, über private Dinge zu reden.

Das Stipendum Maha Fatih ist 16 Jahre alt, wohnt ihn Ginnheim und besucht die 11. Klasse der Wöhlerschule. Seit 2007 unterstützt die Stiftung Polytechnische Gesellschaft mit einem Stipendienprogramm junge Leute, ihre Ideen in Frankfurt umzusetzen. Bisher haben 180 Stadtteil-Botschafter und -botschafterinnen in 142 Projekten den Zusammenhalt in den Frankfurter Stadtteilen gestärkt. Die Stipendien werden regelmäßig von der Stiftung ausgeschrieben. Infos zum Projekt und zur Bewerbung unter www.stadtteil-botschafter.de sowie bei Projektleiterin Silja Flach, die per E-Mail an flach@sptg.de erreichbar ist. Die FR stellt in einer losen Interviewserie die aktuelle Generation der Stadtteil-Botschafter:innen vor. Zwölf junge Leute im Alter zwischen 15 und 27 Jahren nahmen am Jahrgang 2022 / 23 teil. STH

Welche Themen haben die Kinder am meisten beschäftigt?

Das Hauptthema war Freundschaft, das kam immer wieder auf. Meine Nachhilfeschüler und -schülerinnen sind auch untereinander befreundet, deshalb gab es auch unter ihnen immer mal Streit.

Wodurch haben Sie gemerkt, dass Sie den Schülern und Schülerinnen helfen können?

Das erste Mal erkannt, dass ich auch in diesem Bereich etwas erreichen kann, habe ich, als sich ein Mädchen bei mir dafür bedankt hat, dass ich ihr zugehört habe und Ratschläge gegeben habe. Es ging wieder um ein Freundschaftsproblem, die beste Freundin war ihr in den Rücken gefallen. Das hat sie sehr belastet und sie hat deswegen geweint. Wir haben dann lange darüber gesprochen, und ich habe sie aufgemuntert. Nach ihrer Rückmeldung bin ich glücklich nach Hause gekommen und habe gedacht: Es war nicht umsonst. Es hat sich gelohnt, das Projekt weiterzuführen.

Konnten Sie durch diese Erfahrungen auch selbst etwas lernen?

Auf jeden Fall. Dass die Kinder bei meiner ursprünglichen Idee nicht mitmachen wollten, hat mir gezeigt, dass man flexibel sein muss, wenn man eine Zielgruppe hat. Um das Projekt weiterzuführen, musste ich meine eigenen Bedürfnisse hintanstellen und stärker auf die Kinder eingehen. Es hat mich auch reifer gemacht in der Hinsicht, nicht aufzugeben, sondern nach einem Weg zu suchen weiterzumachen.

Interview: Sebastian Theuner