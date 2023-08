Neuer Umsteigeknoten für Ginnheim

Ginnheim

VGF saniert Haltestelle Niddapark bis Ende 2024. Die Fertigstellung der geplanten Aufzüge wird sich verzögern.

Bis Ende kommenden Jahres will die Verkehrsgesellschaft VGF den U-Bahnhof Niddapark sanieren. Danach soll die seit Jahrzehnten meist verlassene Station erstmals regelmäßig genutzt werden können.

Nebenan sollen vom Fahrplanwechsel Ende 2024 an die S-Bahnen der Linie S6 an der neuen Station Ginnheim halten. Den Zeitpunkt hatte die Deutsche Bahn (DB) zuletzt genannt. Sie hatte zuvor lange auf eine Eröffnung des neuen Halts zu Ende 2023 zusammen mit dem Bau der eigenen Gleise für die S6 zwischen Westbahnhof und Bad Vilbel hingearbeitet. Doch den muss die Bahn auf Anfang 2024 verschieben. Klar ist: Bis zum Fahrplanwechsel 2024 muss die Station Ginnheim in Betrieb gehen.

Damit ist klar, bis wann die VGF den gegenüber liegenden U-Bahnhof saniert haben muss. Beide Haltestellen zusammen sollen zum Umsteigeknoten zwischen S6, U1 und U9 werden, 6000 Menschen sollen ihn täglich nutzen.

Mit den neuen Reisenden wird nach dann bald 36 Jahren die Geisterbahnhof-Atmosphäre am U-Bahnhof Niddapark ein Ende haben. Der muss dafür erst saniert werden. 9,3 Millionen Euro wollen VGF und Stadt investieren, kündigt VGF-Sprecherin Karola Brack an. Das Land schießt 4,3 Millionen Euro zu. „Die Fertigstellung ist für Dezember 2024 geplant.“ Baubeginn voraussichtlich April 2024.

Die Sanierung der Station beinhalte das Erhöhen der Bahnsteige, die Überdachung werde erneuert, „das Stationsgebäude werde ertüchtigt“, so Brack. Betonwände und -elemente sollen entfernt oder durch Geländer ersetzt werden. So solle „ein offeneres Gefühl“ entstehen. Neu eingebaut werden auch drei Aufzüge. Deren Schächte stehen seit Jahrzehnten leer – die Stadtwerke hatten sie nach zu massiven Vandalismusschäden ausgebaut.

Auf Straßenniveau werde der Fußgängerüberweg zum Niddapark erneuert und ein neuer Überweg über die Straße Am Ginnheimer Wäldchen zu S-Bahn-Haltestelle gegenüber hergestellt, kündigt Brack an. Dort baut die Bahn einen Steg über die Fernbahngleise hinweg zum S-Bahnsteig. Mit Fahrstühlen wird dieser barrierefrei erreichbar sein.

Eine Einschränkung an der U-Bahn-Station kündigt die VGF-Sprecherin aber an: Die Fahrstühle hinauf zu U1 und U9 würden nicht rechtzeitig fertig. „Diese sollen im Laufe des ersten Halbjahres 2025 in Betrieb gehen.“ Sobald sie laufen, ist dann das U-Bahn-Netz komplett barrierefrei sein. Niddapark ist die letzte Station, die umgebaut wird. Aktuell wartet nur noch die benachbarte Station Römerstadt auf den Einbau von Fahrstühlen.

Der U-Bahnhof Niddapark liegt nahezu seit seiner Eröffnung im April 1989 im Dornröschenschlaf. Anfangs herrschte einige Monate lang Hochbetrieb, als im Niddapark die Bundesgartenschau lief.