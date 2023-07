Das Ginnheimer Blumeneck muss doch nicht weg

Von: Judith Dietermann

Seit 20 Jahren betreibt das Ehepaar Dabanli den Blumenladen an der Ginnheimer Landstraße. © Dietermann

Obwohl die Deutsche Bahn unter der Rosa-Luxemburg-Brücke eine Baustraße plant, darf der Blumenladen bleiben. Diese wird für die Arbeiten an der neuen S-Bahnstation benötigt.

Aufreibende Tage liegen hinter Emine und Hasan Dabanli. Seit 20 Jahren betreibt das Ehepaar „Aylin’s Blumenecke“ an der Ginnheimer Landstraße, unter der Rosa-Luxemburg-Brücke. „Wir sind hier glücklich, man kennt uns, wir haben viele Stammkunden“, sagt Emine Dabanli.

Um so größer war der Schock für das Paar als jüngst eine Mail vom Amt für Straßenbau und Erschließung (ASE) kam: Der Verlängerung ihrer Sondernutzungserlaubnis könnte nur bis zum 31. Oktober zugestimmt werden. Statt, wie sonst, für ein Jahr. „Eigentlich ist das jedes Mal nur Formsache. Dementsprechend erstaunt waren wir über diese Antwort“, sagt Dabanli. Wie auch über die Begründung: Der Platz unter der Brücke werde eventuell für eine Baustraße für die Baustelle „S-Bahnstation Ginnheim“ benötigt.

Ein Argument, über das das Ehepaar nur den Kopf schütteln kann. „Wir stehen direkt vor einem Pfosten. Wie soll dort eine Baustraße herführen?“, fragen sie. „Der Platz zwischen den Brückenpfeilern ist völlig ausreichend, da passen locker zwei Lastwagen durch“, sagt Emine Dabanli.

Auf seine Genehmigung wartet auch Ehsanullah-Roschan Obeidi, der am benachbarten Brückenpfeiler seit 17 Jahren mit seinem Hähnchenwagen steht. „Ich habe meine jährliche Genehmigung beantragt, aber noch keine Antwort erhalten“, sagt er. „Ich stehe schon immer hier und möchte bleiben.“

Das wollen auch die Dabanlis, die sich an den Ortsbeirat 9 (Dornbusch, Eschersheim, Ginnheim) wandten und dort über einen interfraktionellen Antrag einhellige Unterstützung erfuhren. Ob diese letztlich ausschlaggebend war oder ob es sich nur um ein Missverständnis handelte, wie das Ehepaar hörte, ist nicht klar. Klar ist hingegen, dass ihr Laden nun doch stehen bleiben darf. „Die vorgesehene Baustraße führt von der Ginnheimer Landstraße zwischen „Aylins Blumenecke“ südlich und dem Imbiss nördlich hindurch“, teilt ASE-Leiterin Michaela Kraft, auf Nachfrage mit.

Diese sei Teil des Planfeststellungsverfahrens für die neue S-Bahn-Station in Ginnheim, deren Beschluss noch nicht vorliege. Einen genauen Zeitplan sowie die finale Entscheidung zum Verlauf stünden daher noch nicht fest, so Kraft. „Ziel der Bauherrin, der DB Netz AG, ist, die neue S-Bahnstation Ende 2024 in Betrieb zu nehmen.“ Dass die Baustraße zwischen den Pfeilern hindurch und der Blumenladen somit doch nicht betroffen ist, habe die Bahn bei einer internen Infoveranstaltung für den Ortsbeirat bestätigt.

Eine Auskunft, die das Ehepaar freut. Die sie sich aber früher gewünscht hätten. „Ich habe mehrfach beim Amt angerufen und keine konkrete Auskunft bekommen. Hätte man mir das alles vorher gesagt, hätte ich keine schlaflosen Nächte gehabt“, sagt Emine Dabanli. Ortsvorsteher Friedrich Hesse (CDU) ging es ähnlich, auch er habe keine Infos erhalten, wo die Baustraße verlaufen soll. „Für mich war die Tatsache, dass der Blumenladen, der dort niemanden stört, plötzlich für die Baustraße verschwinden soll ohnehin nicht nachvollziehbar.“