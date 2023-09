Bauarbeiten an Diesterwegschule starten

Teilen

So soll die Diesterwegschule nach der Sanierung und der Erweiterung einmal aussehen. © stadt

Die Nachbarschaft und der Sportverein TSV Ginnheim müssen sich bis 2026 auf Einschränkungen einstellen. Während der Bauarbeiten wird die Straße an der Schule mitunter gesperrt.

Ein Jahr ist es her, dass die Diesterwegschule das Gebäude Am Mühlgarten verlassen und in die Container-Schule auf der Schloßhecke umziehen musste. Überraschend und früher als geplant, weil bei der Bestandsaufnahme des Altbaus von 1926 weitere gravierende Mängel festgestellt wurden. Wie unter anderem die großflächige Kontaminierung der Wände und des gesamten Dachgeschosses mit Asbest.

Seit dem Auszug wird das Gelände vorbereitet für die Sanierung und Erweiterung der Schule, mit deren Fertigstellung im Sommer 2026 gerechnet wird. „Vorbehaltlich aller Unwägbarkeiten, die während der Bauarbeiten auftreten können“, sagt Thomas Hauf, Sprecher im Dezernat Bildung, Immobilien und Neues Bauen. Aktuell befinde sich „die im Vorfeld nötige Schadstoffsanierung in den letzten Zügen“.

Die Abbrucharbeiten sollen diesen Monat beginnen und im Oktober abgeschlossen sein. Im Anschluss starten die Erd- und Verbauarbeiten, die bis November andauern. „Die Rohbauarbeiten fangen voraussichtlich im Dezember an und sollen bei planmäßigem Verlauf Ende 2024 fertiggestellt sein“, so Hauf. Dann stünden die Fassadenarbeiten und der Innenausbau an, der bis zum Frühjahr 2026 andauern soll.

Für Anwohnerinnen und Anwohner bedeuten die anstehenden Arbeiten Einschränkungen. Zumal nicht nur die Straße Am Mühlgarten, sondern auch andere Straßen im alten Teil Ginnheims schmal und teilweise Einbahnstraßen sind. Eine Sorge, die auch den TSV Ginnheim umtreibt, dessen Gelände direkt gegenüber der Schule liegt. „Das wird wirklich eng, vor allem werden auch Parkplätze wegfallen, was für unsere Mitglieder ein großes Problem sein wird“, sagt der Vorsitzende Thomas Budenz. „Ich hoffe, dass es ein gut durchdachtes Logistik-Konzept geben wird, bei dem wir als Sportverein mit ins Boot geholt und entsprechend informiert werden.“

Werden sie, versichert Sprecher Hauf. Eine entsprechende Info werde derzeit vorbereitet. „Ab Mitte September soll die Straße halbseitig und ab Mitte Oktober komplett gesperrt werden.“ Die Gewährleistung eines weiterhin funktionierenden Anliegerverkehrs mit möglichst geringen Einschränkungen finde durch ein Fachbüro im Rahmen der Baustellenlogistikplanung statt. Zudem würden die Planungen und Anliegerinteressen durch das ebenfalls bereits involviere Amt für Straßenbau und Erschließung begleitet und sichergestellt.

Informationen, die Thomas Budenz beruhigen, aber nicht ganz sorglos machen. „Die Belastungen bleiben, die Verkehrsführung muss komplett geändert werden, damit die Straße Am Weimarfloß auch weiterhin erreichbar ist. Vom Lärm ganz abgesehen“, sagt er.

Für den vom TSV im November geplanten Flohmarkt sieht er jetzt schon entsprechende verkehrliche Schwierigkeiten, ebenso für sonstige Anlieferungen, die für den Sportverein nötig sind. Und, fügt er hinzu. Am 8. Oktober seien Landtagswahlen: Zwei der Wahllokal sind beim TSV untergebracht. Mit behindertengerechtem Zugang über die Parkplatzseite.

Saniert und erweitert werden muss die Diesterwegschule, weil sie neben den baulichen Mängeln auch schlichtweg zu klein für die steigenden Schülerzahlen ist. Fünf- statt wie bislang vierzügig soll sie nach den Arbeiten sein, 500 Schüler:innen sollen die Ganztagsschule dann besuchen. 47 Millionen Euro werden in die Maßnahme investiert.

Möglich soll dies ein mit dem Bestandsgebäude verbundener, vierstöckiger Erweiterungsbau in Massivbauweise machen. Die vorhandene Turnhalle, das Wohngebäude, das Eingangsportal sowie die Containerbauten und Unterstände auf dem Schulhof werden dafür abgebrochen, die Pausenfläche neu gestaltet. Zwei Turnhallen wird es künftig geben – im ersten und im dritten Obergeschoss des Neubaus. In den anderen Geschossen sind Unterrichtsräume, wie ein Musik- und Experimentierraum, geplant. Sowie die neue Mensa und Betreuungsräume im Erdgeschoss. Die Klassenräume bleiben derweil im Altbau. Dort wird das Dach aufgestockt und so Platz für eine Aula, die Bibliothek und das Lehrerzimmer geschaffen.