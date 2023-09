Gewalt in der Geburtshilfe: Tatort Kreißsaal

Kundgebung auf dem Römerberg

Von Sandra Busch

Frauen erleben bei der Geburt immer wieder Respektlosigkeit und Gewalt. Bei einer Kundgebung auf dem Römerberg will eine Initiative über Gewalt in der Geburtshilfe aufklären.

Sie werden auf dem Bett fixiert oder festgehalten, Dammschnitte werden ohne Einwilligung, Kaiserschnitte ohne ausreichende Narkose durchgeführt – viele Frauen machen gewaltsame und missbräuchliche Erfahrungen während der Geburt. Schätzungen nach sei jede dritte Frau in Deutschland betroffen, sagt Saskia Riemer von der Initiative „Gewaltfreie Geburtshilfe“. Genaue Zahlen gibt es nicht. „Die Forschung dazu ist erst langsam im Kommen.“

Um „die Ursachen der Gewalt rund um die Geburt zu bekämpfen“, lädt die Initiative für Samstag zu einer Kundgebung auf dem Römerberg ein. Im vergangenen Jahr hat Riemer die Initiative in Mainz ins Leben gerufen. Durch ihre Arbeit bei „Schatten und Licht“, einer Selbsthilfeorganisation zu peripartalen psychischen Erkrankungen, ist sie immer wieder in Kontakt mit Frauen gekommen, die Gewalt während der Geburt erlebt haben; die psychisch erkrankten, die sich nicht auf ihr Kind einlassen konnten, deren Paarbeziehungen scheiterten, „denn die Männer werden im Kreißsaal zu Mittätern gemacht“, sagt Riemer. „Das ist für manche Beziehung nicht tragbar.“

Die Liste der erlebten Gewalt ist lang, und für einige Frauen entwickelt sich das Erlebte zum Trauma. Vaginale Untersuchungen ohne Vorankündigung, Medikamente werden verabreicht ohne Aufklärung, schmerzstillende Mittel verweigert. Frauen werden in Rückenlage gezwungen, das ohnehin umstrittene Kristeller-Manöver wird durchgeführt, mit dem das Kind durch Druck auf den Bauch herausgepresst wird. „Dabei haben manche Frauen Todesängste“, sagt Riemer. Für sie fehlt es im Kreißsaal an Kommunikation und Respekt. Die Frau werde unter der Geburt als nicht zurechnungsfähig gesehen, immer wieder spreche und entscheide das Personal über ihren Kopf hinweg. Bei fast 90 Prozent aller Geburten werde interveniert, sagt Riemer. Medizinisch sei das oft nicht notwendig.

Auch psychische Gewalt erleben Frauen in den Kreißsälen. „Schmerzen und Empfinden der Frauen werden nicht ernst genommen“, sagt Riemer. Sie werden angeschrien und gedemütigt, ihnen wird gedroht. Da rolle das Personal mit den Augen, es fielen Sätze wie: „Halten Sie mal den Mund“ oder „Wenn Sie das jetzt nicht tun, dann stirbt ihr Kind“. Riemer will über Gewalt in der Geburt aufklären, damit die Geburtshilfe frauenzentriert und respektvoll wird.

Kundgebung und Hilfe Die Kundgebung der Initiative „Gewaltfreie Geburtshilfe“ findet am Samstag, 9. September, von 12 bis 16 Uhr, auf dem Römerberg statt. Zudem gibt es Stände von Vereinen wie „Mother Hood“ und „Schatten-und-Licht“ mit Informationsmaterialien zum Thema. Ein Hilfetelefon nach schwieriger und belastender Geburt hat der Verein „Mother Hood“ eingerichtet. Damit Frauen über das sprechen können, was ihnen bei der Geburt passiert ist. Telefonnummer: 0228 / 92 95 99 70. Das Telefon ist mittwochs von 12 bis 14 Uhr und donnerstags von 19 bis 21 Uhr besetzt. sabu

Der Deutsche Hebammenverband macht auf strukturelle Fehlentwicklungen in der Geburtshilfe aufmerksam. Personalmangel, Überforderung und Stress seien Arbeitsalltag in Kliniken – das führe im schlimmsten Fall zu Gewalterfahrung für Frauen im Kreißsaal. Eine individuelle und kontinuierliche Betreuung der Frauen durch eine Hebamme ist eine Forderung des Verbandes, um strukturbedingte Gewalt zu verhindern.

Auch Riemer sieht im Personalmangel ein großes Problem, „er ist aber nicht die alleinige Ursache“. Es gebe immer noch die Einstellung in der Gesellschaft, dass eine Geburt leidvoll und schmerzhaft sein müsse, da hätten Frauen sich nicht zu beschweren. „Die Probleme werden bagatellisiert“, sagt Riemer. „Und im Kreißsaal wird viel zu unreflektiert gehandelt.“ Oft wüsste das Personal nicht, dass es Gewalt ausübe. Oder sie werde einfach hingenommen. Erst langsam werde etwa im Hebammenstudium auch über gewaltsame Interventionen aufgeklärt.

Fehlendes Personal ist auch für Martina Klenk, Vorsitzende des Landesverbands der Hessischen Hebammen, keine Entschuldigung. Sie habe im Kreißsaal auch den sogenannten „husband stitch“ erlebt, wenn ein Arzt den Damm nach einer Geburt enger zunähe, als es sein müsse. „Das ist Sexismus und Gewalt“, sagt sie. Der Verband habe Fortbildungen konzipiert und Empfehlungen für traumasensible Geburten herausgegeben. Klenk sagt, sie sei froh, dass immer mehr Betroffene berichteten, was ihnen passiert sei. Ihre Kolleginnen würden zwar „fürchterlich erschrecken“, wenn eine Rose vor dem Kreißsaal liege – am 25. November werden die Blumen als Symbol dafür abgelegt, dass eine Frau dort während der Geburt Gewalt erfahren hat –, aber das zwinge zur Reflexion. „Wir müssen das Problem lösen, Gewalt unter der Geburt darf es nicht geben.“ mit epd