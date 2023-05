Gewalt im Fußball: Die Warnsignale überhört

Von: Timur Tinç

Goran Culjak ist Kreisschiedsrichterobmann in Frankfurt. © Christoph Boeckheler

Der Frankfurter Schiedsrichterchef Goran Culjak beklagt fehlendes Verantwortungsbewusstsein beim Thema Gewalt.

Mit großem Bedauern hat Goran Culjak auf den Vorfall auf dem Sportplatz der Viktoria Preußen reagiert. Am Sonntag hatte ein 15-jähriger Jugendlicher aus Berlin bei einem Fußballturnier nach einem Schlag gegen den Kopf schwere Hirnverletzungen erlitten. Culjak ist Vorsitzender der Schiedsrichtervereinigung in Frankfurt und warnt seit mehreren Jahren vor Gewalt auf den Sportplätzen – insbesondere gegenüber den Unparteiischen. „Es gab genug Warnsignale“, sagt er. Leider müsse immer erst was passieren, damit die Menschen handeln würden.

Am 1. Mai hatte ein 48-jähriger Vater eines C-Jugendspielers des FC Kalbach nach einer 0:2-Niederlage gegen Germania Enkheim dem 15-jährigen Schiedsrichter nach Spielschluss gedroht, ihn zu köpfen. Ein Video zeigt, wie er auf den Unparteiischen zustürmt und ihn anschreit. „Da hat man nicht reagiert“, beklagt Culjak. Die Trainer würden die Eltern und auch ihre aggressiven Spieler kennen. Zur Not müsse ein Spiel unterbrochen werden und die entsprechende Person vom Sportplatz entfernt werden. Wenn es gar nicht anders gehe, müsse die Polizei gerufen werden. „Wir dürfen die Warnsignale nicht übersehen und nicht überhören. Wir als Schiedsrichter hören manches, aber nicht alles“, sagt Culjak.

Vergangene Woche tagte zu dem Vorfall das Sportgericht in Grünberg. Culjak hatte den Schiedsrichter sowie seinen Assistenten, beide 15 Jahre alt, zur Verhandlung begleitet. Die Trainer vom FC Kalbach hätten zugegeben, dass sie mitbekommen hätten, wie der Vater von der ersten bis zur letzten Minute gepöbelt hätte. „Der Co-Trainer hat gesagt, dass er es versucht habe, ihn aber nicht beruhigen konnte.“

Was Culjak am erschütterndsten fand, war, dass der FC Kalbach auf Freispruch plädiert hatte. „Keiner will Verantwortung übernehmen und fühlt sich verantwortlich für den Schiedsrichter. Wer soll denn sonst zur Verantwortung gezogen werden, wenn ein Minderjähriger auf dem Platz ist? Das ist traurig“, sagt Culjak.

CDU fordert Platzverbote

Am Ende wurde der FC Kalbach vom Sportgericht zu einer Geldstrafe von 750 Euro verurteilt. Fortuna Frankfurt, als ausrichtender Verein des Spiels, zu 150 Euro, weil sie keine Ordner zur Verfügung gestellt hatten. Da der Vater kein Mitglied im Verein ist, konnte der FC Kalbach nicht weiter belangt werden. Vergangene Woche haben die beiden 15-Jährigen ihre Aussage bei der Polizei gemacht und Anzeige gegen den 48-Jährigen erstattet.

Die Frankfurter CDU beantragte als Reaktion auf den Vorfall vom 1. Mai, dass der Magistrat die Sportanlagenordnung ändert „und ein Platz- und Betretungsverbot für Personen regelt, die durch schlimme Beleidigungen oder Gewaltandrohungen auffällig geworden sind“, berichtet Yannick Schwander, stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion. Außerdem solle in der Satzung explizit auf ein faires Miteinander und sportlichen Umgang mit den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern hingewiesen werden.