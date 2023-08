Trotz Hochbetrieb am Flughafen Frankfurt: Berge gestrandeter Koffer waren gestern

Von: Jutta Rippegather

Trotz Hochbetriebs läuft der Betrieb am Flughafen Frankfurt in diesem Sommer relativ reibungslos. Denn die Beschäftigten geben alles, sagt der Gewerkschaftsvertreter.

Frankfurt - Halbzeit bei den Schulferien in Hessen. Und auf dem Flughafen Frankfurt brummt es wieder. Nach erzwungener Corona-Reiseabstinenz schrecken die hohen Kosten für einen Flug viele ebenso wenig ab wie Hitzewellen und Waldbrände: Deutschland fliegt wieder in Urlaub, und davon profitiert der größte Airport der Republik.

Flughafen Frankfurt: mindestens 160 000 Passagiere am Tag

„An Wochentagen pendelt es zwischen 160 000 und über 200 000 an- und abfliegenden Passagieren pro Tag“, sagt Dieter Hulick, Sprecher der Flughafenbetreiberin Fraport. Dass es bei solch hohen Zahlen ab und an mal klemmt, sei normal. Ja, es komme in den Spitzenzeiten mitunter zu längeren Wartezeiten bei der Gepäckausgabe – doch die habe es immer gegeben. „Die Situation ist aber keineswegs vergleichbar mit dem Sommer 2022“, versichert der Sprecher.

Von einem Chaos wie im vorigen Jahr könne nicht die Rede sein. „Aktuell herrscht in den Terminals auch in der dritten hessischen Ferienwoche geregelter Betrieb.“ Was auch daran liegt, dass Fraport nicht die 104 Flugbewegungen pro Stunde ausnutzt, die möglich wären. Tatsächlich liegt die Anzahl an verfügbaren Slots bei 96.

Flughafen Frankfurt: „Der Flugbetrieb läuft deutlich besser als im vorigen Jahr“

Es gibt Fortschritte. Das bestätigt der zuständige Verdi-Gewerkschafter im Gespräch mit der Frankfurter Rundschau. „Die Zustände sind deutlich besser als im letzten Jahr.“ Ihm sei weder zu Ohren gekommen, dass sich irgendwo im Keller wieder Kofferberge türmen, noch, dass sich chronisch überlange Warteschlangen an den Sicherheitskontrollen bilden, sagt Christoph Miemietz. „Der Flugbetrieb läuft deutlich besser als im vorigen Jahr“, sagt er und stellt klar, wessen Verdienst das ist: „Die Beschäftigten buttern alles rein.“ Sie schrubbten Sonderschichten und Überstunden, damit die Fluggäste entspannt in den Urlaub starten können. „Ein Zehn-Stunden-Tag ist die Regel“, sagt Miemietz.

Urlaubssperre gilt in den Ferienzeiten ohnehin – die gab es schon immer. Was nach der Pandemie hinzugekommen ist, sei die Zusatzbelastung mangels Personal, vor allem qualifiziertem. Es gebe Neueinstellungen, aber die müssten „so nebenbei“ im laufenden Betrieb ausgebildet werden. Das mache die Arbeit noch herausfordernder, als sie ohnehin schon sei. „Für die Beschäftigten ist die Lage nach wie vor sehr angespannt“, sagt Miemietz. „Sie sind am Rande der Belastungsgrenzen.“

Fraport sucht weiter neue Beschäftigte für den Flughafen Frankfurt

Rund 4000 Beschäftigte hat die Fraport gegen den Rat der Gewerkschaft während der Pandemie abgebaut. Das rächt sich jetzt. Der Arbeitsmarkt ist leergefegt. „Wir suchen neue Beschäftigte in ganz unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen und Konditionen“, sagt Fraport-Sprecher Hulick. Erfolge zeigten sich vor allem beim Rekrutieren im Ground Handling. Rund 2500 Mitarbeiter:innen habe die Fraport-Tochter FraGround im vorigen Jahr eingestellt, im ersten Halbjahr 2023 weitere 850, bis Jahresende sollen noch mal 800 hinzukommen. Rund 350 der Neuen seien im Ausland rekrutiert worden.

Doch nicht jede:r ist für die Tätigkeit auf dem Vorfeld geschaffen. „Sie ist körperlich sehr anstrengend, das wird oft unterschätzt“, sagt Miemietz. Beschäftigtsein am Flughafen bedeute Arbeit im Schichtdienst, in der Nacht, an Wochenenden, und zeitaufwendiges Pendeln. „Die meisten wohnen ja im Umland.“ Nicht wenige der Neueinstellungen kehrten Fraport deshalb schon bald wieder den Rücken. „Es gibt ja genug Alternativen auf dem Arbeitsmarkt.“

Verdi strebt Branchentarifvertrag für die Bodenverkehrsdienste an deutschen Flughäfen an

Am mangelnden Engagement der Gewerkschaft dürfte das nicht liegen. Verdi hat bei den jüngsten Tarifverhandlungen eine Lohnerhöhung von 10 bis 20 Prozent erzielt – plus Inflationsausgleichsprämie. Gerechtfertigt sei die angesichts der Belastungen, die nicht nur körperlich, sondern auch psychisch herausfordernd seien, wie Miemietz betont. Etwa, wenn in der Warteschlange am Check-in-Schalter die Ungeduld ausbricht.

Nächstes großes Projekt ist ein Branchentarifvertrag bei den 80 Unternehmen, die an den deutschen Flughäfen Bodenverkehrsdienste anbieten. Seit Jahren kämpft Verdi für gleichen Lohn und gleiche Bedingungen für gleiche Arbeit auf dem Vorfeld. Ein einheitliches Niveau, das auch die Situation in Frankfurt verändern würde, wo derzeit vier Unternehmen in diesem Bereich tätig sind: die Fraport AG, FraGround, die Firmen Wisag und AHS. Die Verhandlungen sind weit fortgeschritten, sagt Miemietz. „Zurzeit regeln wir letzte Details.“

Fraport sitze mit am Verhandlungstisch, sagt Hulick. „Ziel der Tarifparteien sind vereinheitlichte und allgemeinverbindliche Arbeitsbedingungen.“ (Jutta Rippegather)