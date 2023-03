Frankfurt: Tunnel für U4 und U5 im Sommer gesperrt

Von: Florian Leclerc

An der Konstablerwache müssen Fahrgäste im Sommer von der U5 umsteigen. Peter Jülich © Peter Jülich

U-Bahn-Tunnelsperrung in den Sommerferien: Eine Zugsicherungstechnik soll danach mehr Fahrten ermöglichen. Der S-Bahn-Tunnel ist rund um die Osterferien dicht.

Fahrgäste in Frankfurt müssen sich in diesem Jahr auf zahlreiche Fahrten in Ersatzbussen einstellen. Wie die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) bekanntgab, sperrt sie in den Sommerferien den U-Bahn-Tunnel für die Linien 4 und 5.

Von Samstagfrüh, 22. Juli, bis Montagfrüh, 4. September, fährt die Linie U4 nicht. Die Linie U5 fährt nur zwischen Marbachweg/ Sozialzentrum und Preungesheim. Ersatzbusse sind zwischen Marbachweg/Sozialzentrum und Konstablerwache unterwegs. Die U-Bahn-Linien 6 und 7 sowie die Straßenbahnlinien 12 und 16 fahren häufiger.

Einbau von „Digital Train Control“

Der Grund ist der Einbau der Zugsicherungstechnik „Digital Train Control“ (DTC). In der Branche firmiert die Technik unter der Bezeichnung „Communication Based Train Control“ (CBTC). Dabei kommunizieren die Züge miteinander und mit der Technik im Tunnel.

Das führt dazu, dass sie in einem berechneten Abstand zueinander fahren können. Der Hersteller rechnet mit bis zu einem Viertel mehr Kapazität auf der Strecke. Bis 2031 will die VGF das gesamte Netz an U-Bahnen und Straßenbahnen auf die digitale Zugsicherung umrüsten. Nach der sogenannten B-Strecke mit den Linien U4 und U5 einschließlich der U5-Verlängerung ins Europaviertel bis 2025 folgen die übrigen U-Bahn-Linien, dann die Straßenbahnlinien.

Wie die Deutsche Bahn bereits mitgeteilt hat, fahren rund um die hessischen Osterferien keine S-Bahnen im Citytunnel (31. März bis 24. April) und keine Züge zwischen Westbahnhof und Bad Vilbel (31. März bis 17. April). Im Citytunnel erneuert die Bahn Gleis und Weichen. Zwischen Westbahnhof und Bad Vilbel geht der viergleisige Ausbau weiter, der bis Dezember abgeschlossen sein soll.

Umbau von Haltestellen

Die VGF wiederum bereitet die Straßenbahnhaltestellen auf die künftig 40 Meter langen Trams vor. Bislang sind die Straßenbahnen 30 Meter lang. Erste Arbeiten wurden Ende Februar an der Haltestelle Fechenheim- Schießhüttenstraße abgeschlossen. Ab Mitte März baut die VGF die Haltestelle Börneplatz um. Über weitere Umbauten will sie gesondert informieren.

Von Herbst an soll die U-Bahn-Station Römerstadt barrierefrei werden. Die VGF baut zwei Aufzüge ein. Entlang der Linie U6 zwischen Hausen und Industriehof baut sie die Schottergleise aus und verlegt auf 200 Metern Rasengleise. Zwischen Hausen und Industriehof fahren von 9. Oktober bis 27. November keine Züge.

Weitere Arbeiten betreffen unter anderem die Linien U1, U3, U8, U9 (2. Mai bis 14. Mai und 22. Mai bis 4. Juni).