Gesichter der Justiz in Frankfurt - Menschen und ihre Geschichten

Von: Oliver Teutsch

Die Justitia mit Waage und Schwert steht als Symbol für Gerechtigkeit auf dem Frankfurter Römerberg. © Renate Hoyer

Die Frankfurter Justiz ist facettenreich und vielköpfig. Alleine im Justizzentrum in der Innenstadt arbeiten mehr als 2500 Menschen.

In die Schlagzeilen schaffen es fast immer nur Personen, die auf der Anklagebank landen. Wir stellen einige der anderen Akteurinnen und Akteure der Frankfurter Justiz vor. Von Anwältinnen bis Wachtmeister.

Den Auftakt macht Rechtspflegerin Judith Malinowski. Sie leitet am Amtsgericht in Frankfurt die Zwangsversteigerungen von Immobilien. Das kann in Frankfurt schon mal ein hochemotionales Thema sein. Aber Judith Malinowski hat alles im Griff.

Den Text lesen Sie demnächst hier.