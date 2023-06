Gesichter der Justiz in Frankfurt: Ein Mann für die schwierigen Fälle

Von: Oliver Teutsch

Vielseitig einsetzbar: Justizhauptwachtmeister Kevin Botz. © christoph boeckheler*

Der Frankfurter Justizhauptwachtmeister Kevin Botz führt die schlimmsten Ganoven vor.

Wenn mit einem Beschuldigten oder Angeklagten Ärger drohen könnte, dann wird nach Kevin Botz verlangt. Der 35-Jährige nimmt sich der schwierigen Fälle an, die einem Haftrichter vorgeführt oder in den Verhandlungssaal gebracht werden müssen. Botz ist Kampfsportler, hat mehrere nationale und internationale Titel gewonnen und schon in den großen Arenen von Bangkok im Muay Thai geboxt, einer besonders ruppigen Vollkontaktsportart. Derart gestählt, bringt er auch bei körperlich sehr präsenter Klientel die nötige Ruhe und Souveränität mit. „Viel kann man schon mit Kommunikation machen“, sagt der gebürtige Bad Homburger.

Das Kickboxen war es indirekt auch, das ihn zur Justiz brachte. Zum Kickboxen kam Botz bereits im Alter von sechs Jahren. Seit er 18 war, hat der gelernte Elektriker an Wettkämpfen teilgenommen. Doch mit seinem erlernten Beruf ließ sich das schlecht vereinbaren. Den ganzen Tag auf Baustellen arbeiten und dann noch hochklassig trainieren, war ein bisschen viel. Von einem guten Freund seines Vaters bekam er dann den Tipp, es doch mal bei der Justiz zu probieren, dort würden Wachtmeister gesucht.

Die notwendigen Voraussetzungen dafür – abgeschlossene Berufsausbildung und ein tadelloses Führungszeugnis – konnte Botz vorweisen, und so begann er 2011 die Ausbildung im mittleren Justizdienst, die auch einen theoretischen Teil in Rotenburg an der Fulda beinhaltet.

Die Aufgaben für Botz und seine 55 Kolleginnen und Kollegen am Amtsgericht sind vielfältig. Vor allem das Transportieren und Sortieren der Post nimmt einen großen Teil der Zeit in Anspruch. Ein großer DHL-Laster mit 50 bis 60 Kisten Post muss täglich von der zentralen Briefannahme auf die einzelnen Geschäftsstellen gebracht, sortiert, gestempelt und verteilt werden. Dazu kommt die elektronische Post, die derzeit noch ausgedruckt und verteilt werden muss. „Das ist schon viel Arbeit“, sagt Botz, der selbst eine Zeit lang im Postbetrieb tätig war. Doch mittlerweile wird er vor allem bei der Vorführung von Inhaftierten zu Terminen und Gerichtsverhandlungen eingesetzt.

Alle drei Wochen hat er eine Woche lang den sogenannten Haftdienst. Vormittags kommen Untersuchungshäftlinge aus verschiedenen Gefängnissen oder dem zentralen Polizei-Gewahrsam zu ihrer Haftrichter-Anhörung. Die Häftlinge müssen aus den Transportern in Tageszellen gebracht, körperlich durchsucht und während der Wartezeit betreut und verpflegt werden. Nicht jeder ist dabei pflegeleicht. „Es kommt schon mal vor, dass jemand absichtlich mit dem Kopf gegen die Wand haut“, so Botz, der das dann durch schnelles Eingreifen zu verhindern versucht.

Die Aufgabe ist in jedem Fall betreuungsintensiv, ständig klingelt jemand in den Tageszellen, weil er gerade etwas haben oder nicht haben will. Abends muss dann gewartet werden, bis die Transporter wieder eintreffen, um die Untersuchungshäftlinge wieder abzuholen.

Botz macht die arbeitsreiche Tätigkeit trotzdem gerne. „Ich bin dabei im direkten Austausch mit Menschen, das ist eher so mein Ding.“ Die Arbeit im Haftrichterbereich mag er nicht zuletzt, weil sie etwas später anfängt als der herkömmliche Dienst. Das spätere Aufstehen kommt Botz zudem gelegen, weil er abends häufig noch Training gibt. Denn obwohl er selbst nicht mehr aktiv an Wettkämpfen teilnimmt, ist er dem Kampfsport immer noch treu. Training gibt Botz übrigens auch beim Amtsgericht. Wie sichert oder fixiert man jemanden richtig – solche und andere Kenntnisse gibt Botz den jüngeren Bediensteten weiter. Zudem ist er Materialwart für den Schulungs- und Sportraum im Justizzentrum, in dem Ergometer, Laufband, Box-Säcke und andere Trainingsutensilien zur Verfügung stehen. Sein Engagement im Justizdienst kommt nicht von ungefähr, wie Botz verrät: „Die Geschäftsleitung stand hinter mir, wenn ich zu Wettkämpfen wollte, das will ich alles zurückgeben.“

Die Dienste von Botz werden so geschätzt, dass er teilweise auch an andere Gerichte abgeordnet wird. Als etwa das Oberlandesgericht den Mord an Regierungspräsident Walter Lübcke verhandelte, war es Botz, der den Angeklagten Stephan Ernst regelmäßig in den Sitzungssaal führte. Botz ist eben ein Mann für die schwierigen Fälle.