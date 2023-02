Germany’s Next Topmodel-Kandidatin Emilia aus Kelkheim: „Ich bin dankbar für meine Größe“

Von: Kathrin Rosendorff

Emilia aus Kelkheim ist mit 1,90 Meter die größte Kandidatin der 18. Staffel von Heidi Klums Germany’s Next Topmodel, die am Donnerstag auf ProSieben startet. Foto: ProSieben/Richard Hübner © ProSieben/Richard Hübner

In der Schule wurde sie gemobbt. Jetzt ist Emilia (18) aus Kelkheim selbstbewusst und tritt als größte Kandidatin mit 1,90 Meter bei Heidi Klums Germany’s Next Topmodel an. Die 18. Staffel von GNTM startet an diesem Donnerstag.

1,90 Meter ist selbst für Modelmaße sehr groß. Ein Vorteil?

Ich bin der Meinung, dass alles, was dich von der Menge abheben lässt – sei es die Größe oder ein bestimmter „Makel“ –, dich einzigartig macht und deshalb sehe ich es größtenteils eher als einen Vorteil. Ein anderes Mindset behindert dich auch einfach nur.

In Ihrer Schulzeit haben Sie unter Ihrer Größe gelitten, nicht?

Ich glaube, wovon ich jetzt sprechen kann, hätte ich mir früher nur erträumen können: Dass ich dankbar für meine Größe bin, die mich herausstechen lässt, da ich damals alles versucht habe, um eben nicht herauszustechen. Meine ganze Schulzeit bestand daraus, dass andere mich jahrelang runtergemacht haben und ich dadurch mit der Zeit auch eine verzerrte Selbstwahrnehmung hatte. Es fingen irrationale Gedanken an, wie mich verkleinern zu lassen.

Wie ist es, Heidi Klum zu treffen?

Sehr unwirklich. Es ging alles sehr schnell, auf einmal sitzt du im Flieger nach L.A. und von der einen auf die andere Sekunde im Auto und wirst zu Heidi Klum gefahren. Das habe ich bis jetzt nicht realisieren können. Selbst wenn man mit ihr gesprochen hat, war es immer sehr surreal und ich habe mich gefühlt, als würde ich träumen.

Welche Challenge bei den Fotoshootings fürchten Sie am meisten?

Ironischerweise Höhenshootings. Ich denke, das könnte eine Challenge werden, da ich mit der Höhe nicht so gut umgehen kann. Dafür fände ich exotische Shootings mit Schlangen cool.

Interview: Kathrin Rosendorff