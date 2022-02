Gericht: Mainova darf Bestandskundinnen- und kunden nicht bevorzugen

Frankfurt

Von Timur Tinç schließen

Der Frankfurter Energieversorger darf keine höheren Preise für Neukundinnen und Neukunden in der Grund- und Ersatzversorgung verlangen. Nach dem Urteil des Landgericht Frankfurt hatte die Mainova eine Preissenkung angekündigt.

Am Montag vergangener Woche hat der Energieversorger Mainova angekündigt, die Preise für Strom und Erdgas für diejenigen zu senken, die seit dem 3. Januar in der Grund- und Ersatzversorgung sind. Als Begründung führte das Frankfurter Unternehmen an, dass „die Anpassung aufgrund der derzeitigen leichten Entspannung an den Energiemärkten möglich“, sei. Genau am gleichen Tag hatte das Landgericht Frankfurt der Mainova untersagt, höhere Preise von Neukundinnen und -kunden in der Grundversorgung zu verlangen als von Bestandskunden. Die Praxis der Preisspaltung ist laut Gericht wettbewerbswidrig und verstößt gegen das Energiewirtschaftsgesetz. Als Erstes hat das Magazin „Der Spiegel“ darüber berichtet.

Am Sonntag meldete sich das Energieversorgungsunternehmen Lichtblick zu Wort, das die Klage gegen die Mainova angestrengt hatte: „Das Landgericht Frankfurt hat der Selbstbedienungsmentalität des Grundversorgers einen Riegel vorgeschoben“, sagt Markus Adam, Chefjurist von Lichtblick. Im konkreten Fall hatte die Mainova von Neukundinnen und Neukunden in der Grund- und Ersatzversorgung 79,88 Cent pro Kilowattstunde verlangt. Ein Aufschlag von 245 Prozent gegenüber dem Preis von 32,61 für Bestandskundinnen und Bestandskunden. Im Februar war der Preis auf 57,70 gesenkt worden. Am vergangenen Montag teilte die Mainova mit, den Gaspreis auf 20,22 Cent je Kilowattstunde zu senken.

Aufgrund der gestiegenen Einkaufspreise an der Strombörse hatten Ende des vergangenen Jahres zahlreiche Stromversorger, vor allem Billiganbieter, Insolvenz angemeldet. Die Verbraucher:innen wurden automatisch von örtlichen Grundversorgern mit Elektrizität beliefert. Dabei gaben die Grundversorger die gestiegenen Einkaufspreise nur an die Neukund:innen weiter. Der Mainova ist dieses Vorgehen nun untersagt worden. tim