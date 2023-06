Geflüchete sollen auch in Frankfurt willkommen bleiben

Von: George Grodensky

Kundgebung gegen die Verschärfung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems am Gerechtigkeitsbrunnen. © Michael Schick

Inititative Seebrücke protestiert gegen Änderungen des Asylrechts, die die EU derzeit verhandelt.

Einen Schilderwald hat die Initiative Seebrücke am Donnerstag Abend am Justitiabrunnen auf dem Römer aufgebaut. Der Protest richtet sich an die Konferenz der EU-Ministerinnen und Minister, die dieser Tage über ein neues Asylverfahren an den Grenzen der EU verhandeln. Dabei „sind Menschenrechte nicht verhandelbar“, wie die Seebrücke auf ihren Schildern unter anderem betont. Die neuen Absprachen bedeuteten eine „massive Verschärfung der Geflüchtetenrechte“, ärgert sich Theresa Müller. Systematsiche Inhaftierungen in Lagern, seien zu erwarten, auch von Kindern und anderen vulnerablen Personen, kurzum, gravierende Menschenrechtsverletzungen. Schutzsuchende würden abgeschoben, abgewimmelt, Möglichkeiten der solidarischen Unterstützung eingeschränkt. Auch sollen die Kriterien herabgesetzt werden, welche Drittländer als sicher einzustufen wären. sky / Bild: Michael Schick