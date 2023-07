Gefährliche Partydroge aufgetaucht

„Blue Punisher“ beunruhigt nach zwei Todesfällen in Ostdeutschland die Frankfurter Polizei

Die als gefährlich eingestufte neue Partydroge „Blue Punisher“, die unlängst in zwei Fällen in Deutschland zum Tod geführt hat, ist auch in Frankfurt angekommen. Die blauen Pillen mit dem Totenkopf-Emblem haben einen besonders hohen Gehalt an MDMA, einem Amphetamin, und sind damit eine Art Super-Ecstasy. Der darin enthaltene Wirkstoff putscht auf, verbreitet ein wohliges Gefühl von Tanzlust, Liebe und Wärme. Mitunter ist es ein Übermaß an Wärme: Der Körper überhitzt und dehydriert, im Gehirn herrscht eine Art Dauerfeuer der Nervenzellen, am Ende stehen im schlimmsten Fall Koma und Tod.

Experten ordnen „Blue Punisher“ („Blauer Bestrafer“) als besonders gefährlich ein. Es gibt bereits erste Todesopfer. Vor zwei Wochen starb ein 13-jähriges Mädchen in Altentreptow (Mecklenburg-Vorpommern) nach Einnahme der blauen Pille mit dem Totenkopf-Emblem, in der vergangenen Woche eine 18-Jährige in Halle (Sachsen-Anhalt). Zwei Mädchen aus Neubrandenburg, 14 und 15 Jahre alt, mussten nach Einnahme von „Blue Punisher“-Pillen auf der Intensivstation behandelt werden.

Zu schweren gesundheitlichen Zwischenfällen mit der Hochdosis-Pille ist es nach bisheriger Kenntnis von Polizei und Drogenreferat in Frankfurt bislang nicht gekommen.

Tatsächlich aber ist die Droge bereits im Bahnhofsviertel aufgetaucht. Polizeibeamte hätten bei einem Dealer neben Cannabis und Crack auch blaue Pillen mit der charakteristischen Totenkopf-Pressung gefunden und sichergestellt. In „niedriger zweistelliger Zahl“, wie Thomas Hollerbach, Sprecher der Polizei Frankfurt erläutert. Die beschlagnahmten Pillen würden aktuell in einem Speziallabor des Bundeskriminalamtes (BKA) untersucht, insbesondere auf ihren MDMA-Gehalt.

Beim Frankfurter Drogenreferat hat man „Blue Punisher“ eigenem Bekunden zufolge bereits seit 2021 auf dem Radar und verweist auf das Projekt „Safe Party People“ des Vereins „BASIS – Beratung, Arbeit, Jugend & Kultur“, der „szenenahe Beratung in Frankfurter Clubs, auf großen regionalen und überregionalen Festivals, auf Underground-Partys und in anderen Locations“ anbiete. Die hochdosierte Tablette „Blue Punisher“ sei dort über europäische Netzwerke seit zwei Jahren bekannt. Im Partyumfeld und bei Beratungen in Frankfurt sei diese Droge bislang nicht aufgetaucht.

„Die wahre Gefahr ist nicht die jetzt breit bekannt gewordene ,Blue Punisher‘“, sagt Karsten Tögel-Lins, Sozialpädagoge und Geschäftsführer bei BASIS. „Die wahre Gefahr sind sämtliche Pillen mit hochdosiertem MDMA-Gehalt, ganz egal, wie sie aussehen.“ Früher hätten Experten vor Ecstasy-Pillen mit einem MDMA-Gehalt von 100 Milligramm gewarnt. Inzwischen hätten die Party-Pillen fast regelhaft um die 150 Milligramm.

„Deshalb sagen wir immer und überall: Nie mehr als eine halbe nehmen“, so Tögel-Lins. Noch besser finde er die international bekannte wie eingängige Faustregel: Only take a quarter with a bottle of water – Nimm nur eine Viertel mit einer Flasche Wasser. Als nicht unmittelbar gesundheitsgefährdend sähen Drogenexperten 1,5 Milligramm MDMA pro Kilogramm Körpergewicht bei Männern und maximal ein Milligramm bei Frauen an.

Die nun als „Blue Punisher“ breit bekannt gewordene Pille habe zwischen 300 und 400 Milligramm MDMA-Gehalt. Allerdings warnt Tögel-Lins davor, den Fokus auf die blaue Pille mit dem Totenkopf zu verengen. „Alle hochdosierten Ecstasy-Pillen, egal wie sie aussehen, sind problematisch.“ Vor „Blue Punisher“ seien die Ecstasy-Pillen „Bart Simpson“ auf dem Markt gewesen. Ihren Namen verdankten sie ihrer Form, die dem Kopf der Comic-Figur nachempfunden war.