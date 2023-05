Gedenken am „Frankfurter Engel“

Von: Andreas Hartmann

Ein „Love Walk“ am IDAHOBIT-Gedenktag führt auch 2023 zum Frankfurter Engel, hier ein Archivbild von 2018. © Michael Schick

Eine Kranzniederlegung erinnert am Klaus-Mann-Platz an queere Opfer, und an der Hauptwache will der „Markt der Vielfalt“ aufklären

Seit die Weltgesundheitsorganisation WHO Homosexualität am 17. Mai 1990 von der Liste psychischer Erkrankungen strich, erinnert das Datum an das Leid, das schwule, lesbische, bi-, inter- oder transsexuelle Menschen erfahren haben und in den meisten Ländern weltweit immer noch erfahren.

Begangen wird der heutige Gedenktag IDAHOBIT auch in Frankfurt, seit fast 30 Jahren erinnert der „Frankfurter Engel“, ein Denkmal der Künstlerin Rosemarie Trockel am Klaus-Mann-Platz, an die Opfer der Homosexuellenverfolgung in der NS-Zeit, die in der Bundesrepublik weiterhin kriminalisiert wurden. Hier wird um 17 Uhr Harpreet Cholia vom städtischen Amt für Multikulturelle Angelegenheiten in Vertretung von Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne) einen Kranz niederlegen. Dazu spielt die Percussionistin Anne Breick von „Kick La Luna“.

Der diesjährige Gedenktag habe den Schwerpunkt „Regenbogenfamilien“, berichtet Cholia. Man wolle Akzeptanz und Sicherheit verbessern, sagt sie.

Bereits um 14 Uhr öffnet an der Hauptwache ein „Markt der Vielfalt“ der Frankfurter Aidshilfe, bei dem sich bis 19 Uhr unter anderem das Projekt „Schlau Frankfurt“, die Beratung „Maincheck“ und das Präventionsprogramm „Love Rebels“ vorstellen. Dazu gibt es verschiedene Aktionen rund um Identität, Prävention, Sexualität und Liebe.

Mit dem Motto „„Unsere Liebe, unsere Rechte, unsere Identität, unsere Demokratie. Für eine Gesellschaft ohne Diskriminierung und Ausgrenzung“ beziehe man sich an das aktuell groß gefeierte Paulskirchen-Jubiläum, so die Organisator:innen. Von der Hauptwache zieht dann ein „Love Walk“ zum Frankfurter Engel.

Ein Thema soll – nach mehreren homophoben Übergriffen im queeren Ausgehviertel rund um den Klaus-Mann-Platz – auch die Sicherheit sein. Bei den beiden Aktionstagen „Vielfalt ohne Gewalt“ am 16. und 17. Juni in der Alten Gasse werde die Kampagne „Safe Space“ offiziell vorgestellt, sagt Cholia. Einen Monat lang, bis zum Christopher Street Day (13. bis 16. Juli) soll dann der „Pride Month“ gefeiert werden. aph