Nordmainische S-Bahn wird gebaut

Von: Florian Leclerc

Noch wird hier in Eschersheim nicht am gewohnten Gleis gehalten. Aber das ändert sich bald. Rolf Oeserf © Rolf Oeser

In diesem Jahr stehen zahlreiche Bahnprojekte an – unter anderem wird die Ausbaustrecke von Frankfurt nach Bad Vilbel fertig.

Frankfurt – In Frankfurt und der Region geht es in diesem Jahr bei zahlreichen Bahnprojekten voran. Wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilte, soll in diesem Jahr mit dem Bau der nordmainischen S-Bahn begonnen werden. Die Bahn erwarte im Sommer die Planfeststellungsbeschlüsse für die Abschnitte in Frankfurt und Maintal.

Von Frankfurt über Maintal nach Hanau sollen auf 19,5 Kilometer Strecke zwei neue Bahngleise gebaut werden. S-Bahnen sollen nach Bauende, voraussichtlich 2026, getrennt vom Fernverkehr fahren.

Frankfurt: Tunnel von der Konstablerwache zum Ostbahnhof geplant

In Frankfurt plant die Deutsche Bahn einen 1,9 Kilometer langen Tunnel von der Konstablerwache zur S-Bahn-Station Ostbahnhof (Frankfurt-Ost). Das alte Empfangsgebäude wird derzeit abgerissen und macht einem Hotel Platz. Auf Frankfurter Grund sind von Januar an Vorarbeiten in Form von Grünschnitt und dem Verlegen von Leitungen geplant. In Hanau, dem dritten Bauabschnitt, ersetzt die Bahn den Bahnübergang an der Frankfurter Landstraße durch eine Eisenbahnüberführung. Autos fahren von Juni an auf der Frankfurter Landstraße unter der Bahnlinie hindurch.

Der Bau von zwei neuen Gleisen zwischen dem Frankfurter Westbahnhof und Bad Vilbel soll bis Ende des Jahres fertig sein. Auf 13 Kilometer Strecke bekommt die S-Bahn eigene Gleise. In diesem Jahr wird laut Sprecherin vor allem in Eschersheim gebaut; die Bahnsteige würden zurückgebaut, und das zweite neue Fernbahngleis werde verlegt. Dafür soll die S-Bahn-Strecke erneut gesperrt werden. Die Sperrpausen würden derzeit noch mit den Beteiligten abgestimmt, sagte die Sprecherin.

Frankfurt-Ginnheim: Station wird später fertig

Für die neue S-Bahn-Station Ginnheim laufe das Planfeststellungsverfahren. Die Station wird erst fertig, wenn die neuen Gleise schon in Betrieb sind. Auch für den 17 Kilometer langen Abschnitt zwischen Bad Vilbel und Friedberg läuft den Angaben zufolge das Genehmigungsverfahren.

Am Frankfurter Hauptbahnhof geht der Umbau der B-Ebene weiter. Voraussichtlich bis 2026 soll die weitläufige B-Ebene kleinteiliger und heller werden. Videokameras und zahlreiche Geschäfte sollen für eine soziale Kontrolle sorgen, damit in der B-Ebene nicht offen Drogen konsumiert werden. Reisende sollen künftig von den U- und S-Bahnsteigen über eine Verteilerebene direkt zu den Fern- und Regionalzügen gelangen.

Der Bau eines Fernbahntunnels durch Frankfurt mit vier neuen Bahnsteigen als Tiefbahnhof im Hauptbahnhof soll in den 2040er Jahren abgeschlossen sein. Bis zum Frühjahr will die Bahn Ingenieurleistungen vergeben. Damit zusammen hängt der Bau einer neuen Brücke neben der denkmalgeschützten Deutschherrnbrücke. Der Brückenbau soll nun ausgeschrieben werden. Im Frühjahr ist eine Info-Veranstaltung geplant.

Weiter geht es auch mit dem Bau von zwei neuen Gleisen für den Fernverkehr zwischen Waldstadion und Heizkraftwerk West in Frankfurt. Die vier Kilometer lange Strecke soll 2029 befahrbar sein. Beim Projekt „Knoten Frankfurt-Stadion“ wird auch eine dritte Eisenbahnbrücke in Niederrad über den Main gebaut. In diesem Jahr werden den Angaben zufolge neue Weichen in Betrieb genommen, Gleise zwischen Golfstraße und Bahnhof Niederrad verschwenkt und eine Güterzugrampe gebaut.

Der Westbahnhof soll in diesem Jahr barrierefrei werden. Die Station bekommt drei neue Aufzüge. An der Hamburger Allee wird eine Treppe zum Hochbahnsteig gebaut. Das Empfangsgebäude und die Unterführung zwischen Kasseler Straße und Solmsstraße werden erneuert. Die Station erhält ein taktiles Leitsystem, eine öffentliche Toilette und weitere Abstellplätze für Fahrräder.

Der Südbahnhof wird ebenfalls in diesem Jahr barrierefrei. Die sogenannte A-Ebene vom Eingangsgebäude zu den Bahnsteigen bekommt taktile Leitelemente, außerdem Sitzbänke, Abfallbehälter, neue Schilder und Infosäulen mit integrierten Monitoren. Am Zugang Mörfelder Landstraße wird eine Automatiktür eingebaut.

Zusätzlich zu den vorhandenen Aufzügen zu den Bahnsteigen 1 und 2 werden Aufzüge zu den Bahnsteigen 3, 4 und 5 gebaut. Die Treppenaufgänge zu den drei Bahnsteigen werden erneuert; Wetterschutzhäuser werden errichtet. Der Bahnsteig 5 an Gleis 9 wird von der derzeit vorhandenen Höhe von 38 Zentimetern auf 76 Zentimeter auf einer Länge von 320 Metern erhöht.

Deutsche Bahn saniert Fernverkehrsstrecken

Im Fernverkehr saniert die Bahn von April bis Dezember einen weiteren Abschnitt der Strecke zwischen Hannover und Würzburg. 2022 wurde bereits der Abschnitt zwischen Fulda und Würzburg gesperrt und saniert. Reisende mussten je nach Verbindung 20 bis 60 Minuten mehr Zeit einplanen.

Für die Wallauer Spange hat die Bahn zum Jahreswechsel die Planfeststellungsunterlagen beim Eisenbahn-Bundesamt eingereicht. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens findet eine Öffentlichkeitsbeteiligung statt. Bei der Wallauer Spange handelt es sich um vier Kilometer neue Gleise zwischen Wiesbaden und dem Frankfurter Flughafen; die Neubaustrecke soll bis Ende 2027 die Fahrzeit zwischen dem Wiesbadener Hauptbahnhof und dem Fernbahnhof am Flughafen auf 16 Minuten verkürzen.

Bei der Neubaustrecke für Fern- und Güterzüge zwischen Frankfurt und Mannheim bis 2030 will die Bahn die technische Planung in den einzelnen Abschnitten fortsetzen. Zwischen Weiterstadt und Pfungstadt sind von Februar an Baugrunduntersuchungen vorgesehen. Zwischen Einhausen und Lorsch prüft die Bahn unterirdische Trassenvarianten. (Florian Leclerc)