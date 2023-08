Blut, Hilfeschreie und einstürzende Gebäude: Helfer aus Hessen geraten bei Hilfstransport unter Kriegsbeschuss

Von: Lisa Mariella Löw

Zwei Männer fahren Hilfstransporte aus Langenselbold in die Ukraine. Es ist nicht ihre erste Fahrt – doch die Tour wird im Kriegsgebiet zur traumatischen Erfahrung.

Langenselbold – Es sollte alles wie immer sein – so, wie sie es schon mehrfach gemacht haben: Hilfsgüter von Langenselbold in die Kriegsgebiete in der Ostukraine bringen. Doch diesmal ist für die beiden Ukrainer Oleksandr Babenko und Vadim Mandrenko, die im Auftrag von Olena Vilkh und ihrem Verein „Hilfe mit Liebe“ aus dem Main-Kinzig-Kreis in die ostukrainische Stadt Lyman fahren, alles anders.

Die Fahrt in ihrem weißen Transporter, mit über zwei Tonnen an Medikamenten, Wasser, Bettwäsche und anderen Hilfsgütern endet beinahe in einer Katastrophe, als die beiden Männer bei einer Rast in einem Café einen russischen Raketenangriff erleben. Vilkh erzählt stellvertretend die Geschichte ihrer beiden Freunde. Es ist eine Geschichte von Angst, Blut, Schreien, von Explosionen, Schüssen und einstürzenden Gebäuden, wie sie so oft seit dem russischen Überfall auf das Nachbarland im Februar 2022 in der Ukraine geschieht.

Helfen aus Überzeugung: Oleksandr Babenko und Vadim Mandrenko aus Winniza. © PRIVAT

Frau aus Langenselbold gründet Verein „Hilfe mit Liebe“

Oleksandr Babenko und Vadim Mandrenko sind in ihrem weißen Transporter mit über zwei Tonnen Medikamenten, Wasser und Bettwäsche von Langenselbold unterwegs nach Lyman, einer ostukrainischen Stadt – mitten im Kriegsgebiet. Als sie Rast in einem Café einlegen, schlagen plötzlich Raketen neben ihnen ein. Dann Hilfeschreie, Blut, einstürzende Gebäude.

Die beiden Männer leben in Winniza, etwa 250 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Kiew. Seit Kriegsausbruch bringen sie dringend benötigte Sachspenden von Winniza in die Kriegsgebiete. Winniza ist die letzte Zwischenstation der langen Reise, die in Langenselbold begonnen hat. Dort hat Olena Vilkh ihren Verein „Hilfe mit Liebe“ gegründet, und organisiert gemeinsam mit ihrem Mann Sergiy Hilfstransporte für ihre Landsleute.

Über kaputte Straßen in die Kriegsregion

Ist der Transporter bis oben gefüllt mit Kissen, Antibiotika, Nudeln und Mineralwasser, fahren Babenko und Mandrenko von der Wohltätigkeitsorganisation „Kosakenmacht“ 1700 Kilometer aus der Ukraine in die Gründaustadt, um die Spenden zu den Verletzten und Hilfesuchenden zu bringen. Je nachdem, wie lange die beiden Familienväter an der ukrainischen Grenze warten müssen, dauert eine Fahrt zwischen 22 und 50 Stunden.

Anfang Juli machen sich die beiden Ukrainer erneut auf einen solchen Weg ins Kriegsgebiet. Als der vollbepackte Transporter mit Anhänger, auf dem ein weiteres Fahrzeug als Unterstützung für die ukrainischen Soldaten steht, am 8. Juli in Winniza ankommt, hat er noch weitere 900 Kilometer vor sich. Denn Babenko und Mandrenko fahren von ihrer Heimat aus weitere 14 Stunden über kaputte Straßen, die von Raketen- und Bombeneinschlägen stark zerstört sind. Kilometer für Kilometer hinein in die Kriegsregion nach Lyman in der Oblast Donezk.

Beschwerliche Reise: Rund 2600 Kilometer ist der Hilfstransporter unterwegs. © Privat

Die Fahrt ist jedes Mal lebensgefährlich, denn immer wieder fliegen Geschosse über ihre Köpfen hinweg. Doch am nächsten Morgen erreichen der 43-jährige Babenko und sein 31-jähriger Freund Mandrenko das Zentrum Lymans unbeschadet. Dort werden sie schon von Bürger:innen und Soldaten erwartet und laden einen Teil der Hilfsgüter und das Fahrzeug ab.

Ukraine-Krieg: Während einer Pause im Café schlägt eine Rakete ein

Die restlichen Medikamente, Hygieneartikel und Mobilitätshilfen möchten sie in ein nahegelegenes Krankenhaus bringen. Erschöpft von der langen Reise beschließen sie gegen 10 Uhr eine kleine Pause einzulegen. Die Familienväter stellen den Transporter ab und setzen sich in ein kleines Café. Als sie gerade an ihrem Kaffee nippen, schlägt 50 Meter neben ihnen eine Rakete in ein Haus ein.

Mitten im Ortszentrum, an dem sich an diesem Morgen zahlreiche Menschen aufhalten, um sich mit dem Notwendigsten zu versorgen. Es kommt zu weiteren Explosionen, Schüsse fallen, Gebäude fallen in sich zusammen. Geistesgegenwärtig legen sich Babenko und Mandrenko auf den Boden des Cafés. Schon kommen Soldaten und geben weitere Anweisungen. Keine Panik. Auf den Boden legen. Ruhig bleiben.

„Innerhalb von wenigen Augenblicken spielte sich ein Bild des Grauens ab“

Wie lange die beiden Männer, die beide Kinder zu Hause haben, dort unten kauern, wissen sie hinterher nicht mehr. Die Todesangst nimmt Zeit und Raum: „Es ging alles sehr schnell. Innerhalb von wenigen Augenblicken spielte sich ein Bild des Grauens ab“, sagt Olena Vilkh, die einige Tage später mit ihren Freunden telefoniert. Blut, Verletzte, Tote, Hilfeschreie und einstürzende Gebäude spielen sich nur wenige Meter vor den Augen der beiden freiwilligen Helfer ab. Männer, Frauen, Kinder – alle versuchen, so schnell wie möglich, den Ort des Geschehens zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen.

Auch Babenko und Mandrenko rennen in einer kurzen Beschuss-Pause zu ihrem Transporter und rasen zu ihrem eigentlichen Ziel, dem Krankenhaus. Als sie dort ankommen, geht der Schrecken weiter. Markerschütternde Schmerzensschreie brennen sich in die Ohren der Männer ein. Tote und Verletzte erreichen die Notaufnahme. Wunden werden ohne Betäubung zugenäht. Das Abladen der Hilfsgüter wird zur Nebensache. Erst müssen die Verwundeten versorgt werden. Es geht um Leben und Tod. Neun Menschen sterben an diesem Tag, ungefähr 30 weiter sind verletzt und müssen behandelt werden.

Hilfstransport von Langenselbold in die Ukraine: „Es war zu traumatisch“

Irgendwann fahren die Familienväter unverrichteter Dinge zum Stadtrand. Dort warten Soldaten, die die restlichen Sachspenden dankend entgegennehmen und in einem ruhigeren Moment an die Krankenbetten bringen wollen. Auf dem Heimweg nach Winniza schweigen sie stundenlang. „Nach dem Gesehenen hatte niemand mehr Kraft, auch nur ein Wort von sich zu geben. Es war zu traumatisch“, berichtet Vilkh.

Geglückte Übergabe: Trotz Raketen kamen die Spenden bei den Bedürftigen an. © Privat

Ans Aufhören denken Babenko und Mandrenko trotz der Erlebnisse nicht eine Sekunde: „Die Jungs machen das aus Überzeugung. Sie können einfach nicht anders. Es fühlt sich für sie falsch an, nur zuzuschauen und zu hoffen, dass andere helfen werden. Denn das wird nicht passieren. Wer, wenn nicht wir?!“, fragt Vilkh. Es sei schwer, bessere Sicherheitsvorkehrungen für zukünftige Hilfstransporte zu treffen. Denn man wisse nie genau, wann und wo der nächste Angriff stattfindet: „So fährt man einfach in der Hoffnung, dass alles gut abläuft.“

Weitere 2,7 Tonnen Hilfsgüter aus Langenselbold in die Ukraine

Auch die Selbolderin Olena Vilkh will mit ihrem Verein „Hilfe mit Liebe“ nicht aufgeben, sondern weiterhin Unterstützung leisten. „Ich war sprachlos und geschockt und habe mir große Sorgen um das Leben unserer Freunde gemacht. Im gleichen Atemzug war ich aber auch sehr stolz auf sie, dass sie so tapfer und mutig dennoch alle Hilfsgüter zu den richtigen Leuten gebracht haben“, sagt sie heute. „Mit solchen Menschen ist die Ukraine unbesiegbar.“

Erst vor zwei Wochen hat sie wieder 2,7 Tonnen Hilfsgüter in das Kriegsgebiet losgeschickt. Weitere Transporte seien geplant. Neben Sachspenden wie Bettwäsche, Lebensmittel, Hygieneartikel und Wasser sammelt sie auch Geld für die Fahrten sowie Fahrzeuge für ukrainische Soldaten. (Lisa Mariella Löw)

