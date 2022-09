Gastronomen im Frankfurter Bahnhofsviertel wollen Hilfe

Von: Oliver Teutsch

Das Bahnhofsviertel ist ein schwieriges Pflaster für Gastronomen.

Die Zustände im Bahnhofsviertel sind seit Ausbruch der Pandemie schlimmer geworden, doch von der Stadt Frankfurt erwartet die Gastronomie offenbar keine Hilfe mehr. Der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) hat daher nun beim hessischen Wirtschaftsministerium angefragt. „Wir haben uns an das Wirtschaftsministerium gewandt, weil sich bei der Stadt nichts tut. Die schauen weg“, kritisiert Dehoga-Hauptgeschäftsführer Julius Wagner.

Es geht vor allem um aggressives Betteln in der Außengastronomie. Jumas Medoff von der Kommunalen Ausländervertretung erzählt, ihm seien Beschwerden von Gastronomen aus der Münchner Straße zugetragen worden, weil das Essen der Gäste an den Tischen im Freien angefasst oder gar vom Teller genommen wurde. „Die Zustände sind schlimm“, so Medoff.

Wagner zufolge gehe es vor allem um Cracksüchtige, die nach ihrem Rausch unglaublich aggressiv seien, im Bahnhofsviertel aber keine Rückzugsmöglichkeiten fänden. An das Wirtschaftsministerium habe sich die Dehoga gewandt, weil das Bahnhofsviertel quasi das Tor Hessens sei. „Wenn Touristen am Flughafen ankommen und am Bahnhof aussteigen, sehen sie als Erstes das Bahnhofsviertel“, so Wagner. Vonseiten der Gastronomie habe es in den vergangenen Jahren enorme Anstrengungen gegeben, das Quartier aufzuwerten. „Aber diese Investitionen stehen im krassen Gegensatz zur Untätigkeit der Stadt, das passt nicht zusammen“, findet Wagner. Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) habe sich der Sache angenommen. Für Ende September sei im Bahnhofsviertel ein Treffen im kleinen Rahmen geplant, um sich auszutauschen und über mögliche Lösungsansätze zu diskutieren, verriet Wagner. ote