Gaspreis-Spende hilft der Frankfurter Tafel

Von: Thomas Stillbauer

Aktion brachte 30 000 Euro für Bedürftige.

Es war eine gute Idee im Herbst: den Zuschuss, den die Bundesregierung zum Gaspreis bewilligte, an Bedürftige weiterzugeben. Und so kamen dank einer privaten Initiative mehr als 30 000 Euro für die Frankfurter Tafel zusammen.

„Wir nennen es Tafelgeld“, hatte der Frankfurter Architekt Stefan Traxler im November geworben: Wer nicht darauf angewiesen sei, dass die Regierung die Dezember-Gasrechnung übernimmt, gibt das Geld weiter an die Tafel. Etwa 115 Spenderinnen und Spender folgten dem Aufruf in der FR. Was sagt die Tafel dazu? „Das war cool“, sagt Norbert Nickel, der Lagerleiter und Disponent der Einrichtung, die jeden Monat rund 15 000 gemeldete Bedürftige und zusätzlich 12 000 Menschen in sozialen Einrichtungen mit Lebensmitteln versorgt. Das Geld habe besonders deshalb geholfen, weil zu dem Zeitpunkt die Lebensmittel enorm teuer waren aufgrund der Engpässe durch den russischen Angriffskrieg – und der Spritpreis für den Transport ebenfalls auf einem Höchststand war.

Mangel herrscht weiterhin

Die Beschaffung der Lebensmittel bleibt trotz des Geldsegens schwierig. Erst gab es zeitweise nicht genug Ware in den Läden, dann gingen die meisten Lebensmittelspenden in die Ukraine, wo sie auch benötigt werden. Und ein weiteres Problem dauert bis heute an: Die Tafel zahlt bislang für ihre Einkäufe wie ganz normale Kundschaft. Der Verein wäre dankbar, wenn sich ein Anbieter finden ließe, der aus sozialer Verantwortung Sonderkonditionen gewährt. Kontakt: www.frankfurter-tafel.de ill