Ganz unten

Ein Vergewaltigungsprozess vor dem Landgericht offenbart das Elend der Drogenszene im Bahnhofsviertel

Es ist das nackte menschliche Elend, das am Mittwochmorgen vor dem Landgericht verhandelt wird. Konkret geht es um Vergewaltigung.

Ein 38 Jahre alter Mann wird beschuldigt, Mitte November vergangenen Jahres in der Elbestraße eine 40 Jahre alte Frau vergewaltigt zu haben. Es handelt sich nicht um eine Anklage, sondern um eine Antragsschrift im Sicherungsverfahren, es geht also um die dauerhafte Unterbringung des Mannes. Dieser ist dermaßen drogensüchtig, dass die Staatsanwaltschaft ihm nicht nur für die Tatnacht eine „psychotische Erlebnisveränderung“ attestiert. Er weiß eigentlich generell nicht mehr, wo oben und unten ist.

Der Beschuldigte leugnet die Tat nicht, sieht aber nicht sich, sondern das Crack als Hauptschuldigen. „Eigentlich bin ich ein guter Mensch – wenn ich keine Drogen nehme“, also selten. An jenem Tag habe er viel Crack geraucht, davor „sieben Nächte nicht geschlafen, sieben Tage nichts gegessen“.

Das Opfer, das als Zeugin geladen ist, aber nicht vor Gericht erscheint, stammt aus demselben Milieu. Erst wenige Tage zuvor aus dem Gefängnis entlassen, feierte die Frau ihre wiedergewonnene Freiheit mit Alkohol und Crack. Es war zu viel der Freiheit. Immerhin merkte sie, dass sie eine Überdosis genommen hatte, sie irrte durch die Elbestraße und bat Passanten, einen Krankenwagen zu rufen, was niemand tat. Dann geriet sie an den 38-Jährigen.

Vergewaltigung vor Kamera

Der zerrte sie in den Eingang eines Nachtclubs – und beging die Tat direkt vor der dort installierten Überwachungskamera. Selten war eine Vergewaltigung so klar dokumentiert. Selten waren Bilder so schwer zu ertragen. Das Video zeigt eine Frau, die mit dem, was geschieht, deutlich nicht einverstanden ist, die aber nicht nur gegen ihren Vergewaltiger, sondern auch gegen die drohende Ohnmacht kämpft. Beides vergeblich. Sie zeigen einen Mitte November barfüßigen Mann, der fast schon mechanisch über die wehrlose Frau herfällt und dann zusammengekauert auf die alarmierte Polizei wartet.

Gerufen hatte die eine Studentin, die in der Drogenhilfe auf der anderen Straßenseite Nachtschicht hatte und Geräusche hörte. „Ich dachte erst, das wäre so eine Buddy-Beziehung. Die haben viele Menschen im Bahnhofsviertel. Die sind immer zu zweit unterwegs und passen aufeinander auf.“ Als sie ihren Irrtum erkannte, wählte sie den Notruf. Die Behauptung des Mannes, sieben Nächte nicht geschlafen zu haben, hält sie für glaubhaft: „Das gibt es bei Crackkonsumenten oft.“

Der Beschuldigte hat eine Frau und vier Kinder. Früher, sagt er, sei er Uhrmacher in Damskus gewesen und habe fliehen müssen, nachdem die Polizei ihn gefoltert habe. Das mag stimmen oder nicht. Aber Fakt ist, dass der bis dahin treusorgende Familienvater erstmals in einer Leipziger Flüchtlingsunterkunft mit bekannter offener Drogenszene mit Crack in Kontakt kam. Von da an ging es, wie die Chronik seiner Vorstrafen zeigt, bergab.

Der Prozess wird fortgesetzt.