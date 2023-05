Warten auf die Grundschule fürs Europaviertel

Von: Boris Schlepper

Bildungsdezernentin Sylvia Weber beim Richtfest der Grundschule am Montag. © christoph boeckheler*

Neubau soll bis Frühjahr 2025 fertig sein - und damit fünf Jahre später als ursprünglich geplant. Das Gebäude am Maastrichter Ring wird auch eine Kindertagesstätte beherbergen.

Noch ist der Bau von kalten, nackten Betonwänden geprägt, die sich über vier Etagen gen Flachdach erstrecken. Doch in zwei Jahren sollen sich in dem Gebäude Maastrichter Ring / Ecke Pariser Straße Hunderte von Kindern wohlfühlen – fünf Jahre später als ursprünglich geplant. Mit einem Richtfest hat die Stadt am Montag den Fortschritt der Grundschule und Kindertagesstätte Europaviertel gefeiert.

2017 nahm die Grundschule ihren Betrieb auf. Seit dieser Zeit werden die Kinder in vier Klassen pro Jahrgang in Containern in der Stephensonstraße unterrichtet. Der Neubau soll fünfzügig werden und eine sechsgruppige Kita für Kinder ab einem Jahr beherbergen. Geplant ist zudem eine im Boden abgesenkte Zweifeldsporthalle und eine Hausmeisterwohnung. 45 Millionen Euro lässt sich die Stadt das Vorhaben kosten.

Mit dem direkt an den Gleispark angrenzenden Neubau entstehe ein „außergewöhnliches Projekt“ für das Europaviertel, sagte Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) am Montag. Die Grundschule werde ein besonderer Ort, der sich gelungen in den Stadtteil integriere. Der Baukörper löse sich bewusst von der umgebenen Bebauung. Der Innenraum werde durch mehrgeschossige Atrien geprägt, in denen offene Treppen die Geschosse verbinden. Dadurch werde die Orientierung im Gebäude erleichtert und Sonnenlicht gelange ins Erdgeschoss, so die Stadträtin. Seit Baustart habe es leichte Verzögerungen etwa wegen Materialengpässen gegeben. Jetzt gehe sie davon aus, dass die Schule bis zum Frühjahr 2025 fertig wird.

Die Leiterin der Grundschule, Kerstin Treumann-Sir, freut sich bereits auf den angekündigten Umzug. 2017 ist sie in einer Containeranlage in der Stephensonstraße gestartet, erinnert sie sich, „damals hieß es, es sei nur vorübergehend“. Der Unterricht in den Containern sei sehr belastend. Einerseits seien sie kleiner als normale Klassenräume. Auch heizten sich die Metallkästen im Sommer extrem auf, im Winter werde es sehr kalt.

Auch das Ganztagskonzept der Grundschule könne nur erschwert umgesetzt werden, sagt die Schulleiterin, da die Container nicht multifunktional genutzt werden könnten. „Für die Nachmittagsbetreuung ist das sehr belastend.“ Besonders freut sich Treumann-Sir jedoch auf eine eigene Turnhalle. Derzeit müssten die Kinder zum Sport in die Hellerhofschule oder zum Teil mit dem Bus bis nach Nied fahren.

„Total froh“ ist Ortsvorsteher Michael Weber (CDU) über den Fortschritt. Zwei komplette Generationen hätten dann ausschließlich in Containern unterrichtet werden müssen. Er hoffe, dass es nicht erneut zu Verzögerungen komme. Denn der Neubau werde nicht nur für Schulkinder sehnsüchtig erwartet, sondern auch für Kita-Kinder, ergänzte die CDU-Stadtverordnete Sara Steinhardt. Da die vorhandenen Plätze im Europaviertel nicht ausreichten, wichen viele in benachbarte Stadtteile aus.

Damit es künftig zumindest ausreichend Plätze für Schülerinnen und Schüler gibt, hat die Stadt vorgesorgt. Der Neubau werde so errichtet, dass künftig aufgestockt werden kann, sagte Projektleiterin Nicole Zielinski vom Amt für Bau und Immobilien. Treppen und Aufzug könnten dann nach oben erweitert werden.

Mehrgeschossige Atrien prägen den Innenraum und sollen Licht ins Gebäude bringen. © christoph boeckheler*

Das Gebäude nimmt Gestalt an. © christoph boeckheler*