Gallus: Kita-Umzug lässt weiter auf sich warten

Von: Gernot Gottwals

Auf die Grünfläche neben der alten DB-Zentrale in der Stephensonstraße soll das Kinderzentrum ziehen. © peter-juelich.com

Kinderzentrum in der Krifteler Straße wird erst 2024 verlegt. Es soll auf die Grünfläche an der ehemaligen DB-Zentrale ziehen.

Die seit langem geplante und geforderte Auslagerung des Kinderzentrums in der Krifteler Straße verzögert sich weiter, voraussichtlich bis Frühjahr 2024. Der Magistrat sieht hierfür nun Mittel von rund 5,57 Millionen Euro für den Ankauf einer Pavillonanlage vor. Die Auslagerung soll auf das Bahngelände an der Stephensonstraße erfolgen.

Bei CDU und Grünen im Ortsbeirat 1 (Altstadt, Bahnhofsviertel, Europaviertel, Gallus, Gutleutviertel, Innenstadt) regt sich Unmut, dass die Auslagerung nicht wie vorgesehen bereits im Sommer erfolgen kann und dass die ursprünglichen Kosten überschritten werden. Außerdem fragt man sich, ob der Platz auf dem Bahngelände ausreicht.

„Eine Umsetzung des Projektes mit der Beschlusssumme in Höhe von 4,39 Millionen Euro ist nach Einschätzungen des Amtes für Bau und Immobilien (Abi) heute nicht mehr realisierbar“, heißt es im Magistratsbericht. Die vom Revisionsamt empfohlenen Einsparungen wurden hinsichtlich der Umsetzbarkeit und der Einhaltung der Standards der Kita Frankfurt in Zusammenarbeit mit dem Abi und Fachplanern geprüft und seien nur bedingt umsetzbar. Nach Prüfung seitens des Abi ergeben sich Einsparungen in Höhe von 365 000 Euro, die vom Ende 2022 bewilligten Beitrag von 5,93 Millionen Euro abzuziehen sind.

„Es ist zutreffend, dass sich das gesamte Projekt unerwartet verzögert und sich damit bedauerlicherweise auch die Kosten erhöht haben“, räumt Marcus Radermacher ein, Leiter des Büros und der Stabstelle im Dezernat für Bildung, Immobilien und Neues Bauen ist. Ursache sei vor allem die Annahme, dass der Gustavsburgplatz als Ausweichstandort zur Verfügung stehe. Da dies nicht der Fall sei, musste ein neuer Standort gesucht werden: die Fläche an der Stephensonstraße .

„Seit 2017 ist klar, dass das marode Gebäude ausgelagert werden muss. Dann wurde 2021 genannt und als neuer Termin Sommer 2023. Aber ich war schon skeptisch, ob das noch klappt, denn fertig sind die Container ja noch nicht“, ärgert sich Sara Steinhardt, CDU-Chefin im Ortsbeirat. Die Einrichtung habe schon ihre Plätze im Hort reduziert, weil sie damit rechnen müsse, innerhalb des nächsten Schuljahres umzuziehen. „Sehr ärgerlich auch angesichts dessen, dass die Versorgung mit Hortplätzen im Gallus, gerade im Bezirk Günderrodeschule, unterirdisch ist.“

Noch ärgerlicher sei, dass Mehrkosten auch aufgrund der langen Untätigkeit der Stadt entstünden. Denn das Areal, auf das das KIZ ausgelagert werden soll, ist die Grünfläche neben den Containern der Grundschule Europavierte, die seit Mai 2021 gepachtet wird, so dass beachtliche Kosten für eine noch ungenützte Fläche entstünden. Und die Verzögerung nur mit der Standortunsicherheit zu begründen, überzeuge nicht, da das Gelände schon seit 2021 gepachtet sei.

„Mit der temporären Nutzung der Grünfläche sind wir notgedrungen einverstanden, allerdings kennen wir keine Zeitplanung“, bemängelt Grünensprecher Alexander Mitsch. Und er bezweifelt, dass die Grünfläche für alle Einrichtungen auf dem Bildungscampus ausreicht. „Wir würden gerne wissen, ob der Magistrat mit dem Eigentümer der ehemaligen DB-Zentrale erfolgreich Verhandlungen geführt hat“, so Mitsch. Außerdem müsse nach der Nutzung die Grünfläche wieder als Park der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und intensiv begrünt werden.