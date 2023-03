English Theatre soll nicht umziehen

Von: Boris Schlepper

Mitte April soll das Theater ausziehen. © christoph boeckheler*

Der Ortsbeirat 1 unterstützt die Bühne. Der Mietvertrag endet in etwa zwei Wochen.

Das English Theatre soll nach dem Willen des Ortsbeirats 1 an seinem angestammten Platz bleiben. Dafür hat sich das Gremium, das für die Stadtteile Altstadt, Bahnhofsviertel, Europaviertel, Gallus, Gutleut und Innenstadt zuständig ist, mehrheitlich mit einem Antrag der CDU ausgesprochen. Sollte das nicht möglich sein, habe sich der Magistrat dafür einzusetzen, dass das Theater an einen anderen Standort im Ortsbezirk zieht.

Das Theater habe eine Strahlkraft weit über Frankfurt hinaus, begründet die CDU-Fraktionsvorsitzende Sara Steinhardt ihren Antrag. Es sei „äußerst wichtig“, diese zu erhalten. Sei ein Umzug unumgänglich, müsste eine neue Bleibe etwa in der Innenstadt gefunden werden, damit die Bühne „weiterhin leicht zu erreichen ist, auch für Schulklassen und überregionales Publikum“.

English-Theatre-Mitarbeiterin Andrea Leonhardt bedankte sich beim Ortsbeirat für dessen Unterstützung. Nach wie vor sei das Theater im Gespräch mit dem neuen Eigentümer, leider gebe es bislang keine Fortschritte. „Doch wir sagen: The show must go on.“

Seit 2003 hat das English Theatre seinen Sitz im Büroturm Gallileo an der Gallusanlage. Die Commerzbank hat aber den Untermietvertrag mit dem Theater zu Mitte April gekündigt. Seither laufen Verhandlungen zwischen dem neuen Eigentümer Capitaland aus Singapur und dem Theater. Im Internet werden Unterschriften gesammelt, die Petition kann man unter english-theatre.de/etf-campaign unterstützen. bos