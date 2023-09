Ein Geschmack wie Samt und Seide

Von: Sabine Schramek

Inhaberin Michele Heidrich mit ihren Aushilfen. © rüfer

Im versteckten Hinterhof an der Mainzer Landstraße gibt es jetzt georgisches Streetfood.

Mit dem „Hübane“ ist ein neuer Streetfood-Geheimtipp an der Mainzer Landstraße 229 ansässig. Die neu interpretierten georgischen Familienrezepte gehen runter wie Samt und Seide im handgezupften Teig.

Versteckt in einem Hinterhof zwischen modernen Wohn- und Geschäftshäusern leuchten dachförmige Markisen in Gelb, Rot und Blau über Bierbänken und stylischen knallbunten Stühlen. Die Aufmachung erinnert optisch an große Garküchen in Asien.

Um diese zu erreichen, muss man tief hineingehen zum Hinterhof. Das „ü“ im Logo ist durch eine Schale ersetzt, Messer und Gabel als Ü-Tüpfelchen zeigen, dass es nicht asiatisch ist, was hier duftend brutzelt, sondern eben georgisch. Eine Küche, die in Deutschland eher unbekannt ist. Michele Heidrich (25) weiß das und strahlt jedes Mal über beide Ohren, wenn Gäste fragen, was das ist, was so lecker riecht.

Gericht in vier Variationen

Ihr „Batomi“ in vier Varianten zum Beispiel ist geschmacklich nicht leicht zu erklären. Schon deshalb lohnt es sich, Heidrichs Mitarbeitern Joel (17) und Sascha (19) dabei zuzusehen, wie sie Dinkelteig mit der Hand vorsichtig in kleine Stücke zupfen, bevor er in gesalzenes Wasser kommt. Ob mit Hackfleisch, Hähnchen, vegan oder scharf und kross – es ist ein Erlebnis. Heidrich verrät, dass die wohligen Gerichte uralte Rezepte aus der Familie ihres Verlobten Emo (29) sind, die sie verfeinert, verändert und so lange neu und modern interpretiert haben, bis ganz neuer Gaumengenuss entstanden ist.

Als Toppings gibt es hausgemachte Kichererbsen-Auberginen-Paste, Oliven, Hartkäse, Feta, Lauchzwiebeln und – wer mag – Chilischoten.

Weder die Frau mit ihrem herzlichen Lachen noch ihr Partner sind ursprünglich aus der Gastronomie. Emo hat zwar schon im Service und als Hilfskoch gearbeitet, ist aber gelernte IT-Fachkraft. Heidrich wiederum hat Kinder mit Lernschwierigkeiten in der Schule begleitet. Der Traum des Paares, das sich vor vier Jahren im Internet kennen- und lieben gelernt hat, war ein Foodtruck.

„Bei schlechtem Wetter können die Gäste drinnen essen, wenn es schön ist, draußen im Hof“, ist Heidrich von der Location begeistert, auch wenn der bunte Hinterhof versteckt liegt.

Seit Mitte Juni brutzelt sie hier. Die Zutaten sind täglich frisch, das Fleisch kommt direkt vom Metzger. Wenn abends etwas übrig bleibt, wird es einem gemeinnützigen Verein gespendet, der Essen an Bedürftige verteilt. „Wir werfen nichts weg, machen alles selber frisch und versuchen gleichzeitig zu helfen“, sagt Michele und zupft den weichen Teig, der mit Mehl bestäubt ist. Manche halten die Teigstückchen für Nudeln, andere für „so was wie Kaiserschmarrn, nur nicht süß“. Beides stimmt nicht.

„Iss viel, aber gesund“ ist das Motto von „Hübane“, was so viel wie „schlank“ bedeutet. „Ich esse hier täglich Batomi und habe fünf Kilo abgenommen“, erzählt Heidrich, die wie ein Wirbelwind zwischen dem bunten Hof und der gemütlich-chilligen Streetfood-Küche im Loftgebäude unterwegs ist. Lächelnd, freundlich und voller Power.