Das Gallusviertel erkunden

Von: Fabian Böker

Die Frankenallee führt auch durchs so genannte Verlegerviertel. © Rolf Oeser

Bei einem Rundgang der Demokratiewerkstätten steht die Frankenallee im Mittelpunkt.

Im Rahmen des Projekts „Demokratiewerkstätten“ kann am morgigen Donnerstag, 3. August, der Stadtteil Gallus erkundet werden. Im Mittelpunkt steht dabei die Frankenallee, die einmal quer durch das Viertel verläuft.

Der zweistündige Rundgang wird von der VHS Frankfurt und dem Mehrgenerationenhaus Gallus organisiert und beginnt um 18 Uhr; Treffpunkt ist das Eiscafé bei Wally in der Frankenallee 225.

Damit sind die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch schon direkt auf der Straße, zu der beim Rundgang Fragen gestellt werden: Was hat sich verändert? Wie ist das spürbar? Was haben die Veränderungen mit politischen und gesellschaftlichen Prozessen der letzten Jahre zu tun? Und was können zu diesen Fragen diejenigen Menschen erzählen, die teilweise seit Jahrzehnten mit ihren Geschäften, Initiativen und Lokalen an der Frankenallee angesiedelt sind?

Keine Anmeldung Eine Anmeldung zum Rundgang ist nicht notwendig. Die Veranstaltung ist kostenlos. Fragen zum Projekt und zur Veranstaltung beantwortet Projektkoordinatorin Jana Freudenberger per E-Mail an jana.freudenberger.vhs@stadt-frankfurt.de oder unter Telefon 0 69 / 21 24 33 04. Weitere Informationen lassen sich auch online unter vhs.frankfurt.de/demokratiewerkstatt finden. bö

Der Weg verläuft vom Eiscafé über die Frankenallee bis zur Normalkneipe und dem afghanischen Restaurant Rumi‘s. Auch ein Einstieg unterwegs ist möglich.

Sowohl während als auch nach dem Spaziergang wird es ausreichend Raum geben, um über eigene Wahrnehmungen und mögliche Ideen zu sprechen, sich untereinander kennenzulernen und auszutauschen.

Hinter der Veranstaltung steckt das Projekt Demokratiewerkstätten. Das setzt dort an, wo respektvolle Dialoge notwendig sind, um dabei Meinungen auszutauschen und politische Bildung zu vermitteln. An die Stelle des klassischen, hierarchisch geprägten Bildungssettings haben die Demokratiewerkstätten allerdings einen aufsuchenden und selbstbestimmten Charakter gesetzt. „Sie finden dort statt, wo die Interessierten sind“, so die Selbstbeschreibung. Die Themen werden von den Teilnehmenden selbst bestimmt. Einzige Voraussetzung: Sie bewegen sich in den Feldern Politik, Geschichte, Wirtschaft und Gesellschaft.