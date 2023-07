Angst vor weiterer Gentrifizierung im Gallus

Von: Boris Schlepper

Teilen

So könnten die „Hellerhöfe“ von der Mainzer Landstraße aus gesehen einmal aussehen. © PE Hellerhöfe / Schmidtploecker

Bürgerinnen und Bürger kritisieren die Pläne für das Großprojekt Hellerhöfe an der Mainzer Landstraße. Auf dem Areal des ehemaligen Zeitungsviertels sollen 500 Wohnungen, zwei Kitas und eine neue Grundschule entstehen.

Die geplante Bebauung des ehemaligen Zeitungsstandorts an der Mainzer Landstraße stößt auf Kritik. Im Rahmen der vorzeitigen Bürgerbeteiligung in der Sitzung des Ortsbeirats 1 (Altstadt, Bahnhofsviertel, Europaviertel, Gallus, Gutleut, Innenstadt) am Dienstagabend monierten mehrere Besucherinnen und Besucher etwa, dass für das Projekt bestehende Wohnhäuser abgerissen werden. Auch das Verfahren selbst wurde bemängelt.

Seit Juni läuft der Abriss auf dem vier Hektar großen Areal zwischen Mainzer Landstraße und Frankenallee, Günderrodestraße und Gutenbergstraße, in denen FAZ, FNP und die Frankfurter Rundschau ihren Sitz hatten. Mitte 2024 soll der Abriss abgeschlossen sein. Mit dem Neubau könnte dann im dritten Quartal begonnen werden.

Da es für das Areal keinen Bebauungsplan gebe, werde derzeit ein neuer aufgestellt, erläuterte Tanja Peter vom Stadtplanungsamt. Da es eine beschleunigte Variante sei, sei keine Bürgerbeteiligung vorgeschrieben. Die Stadt habe diese auf freiwilliger Basis ausgerichtet. Einwände und Anregungen zu dem Vorhaben können Bürger:innen bis zum 4. August einreichen. Ein weiteres Mal sei dies im November bei der öffentlichen Auslegung möglich.

Ralf Harth vom Verein Gallusgarten II kritisierte, dass das Gespräch mit den Menschen vor Ort fehle. Nötig seien mindestens zwei separate Sitzungen für eine Bürgerbeteiligung, „so geht das nicht“. Es sei nur eine Info-Veranstaltung, kritisierte ein Bürger, „keine Bürgerbeteiligung“. Die Sitzung des Ortsbeirats sei nicht der richtige Rahmen für die Bürgerbeteiligung, monierte auch Sara Steinhardt, CDU-Chefin im Ortsbeirat 1. „Das sprengt den Rahmen.“ Die Beteiligung sei „krachend gescheitert“, sagte Grünen-Chef Alexander Mitsch.

Großprojekt Hellerhöfe Der Projektentwickler Bauwens will das Areal des einstigen Zeitungsviertels in einem Joint Venture mit der FAZ und dem Family-Office Daniel Hopp durch das Neubauviertel „Hellerhöfe“ mit rund 500 Mietwohnungen ersetzen – davon 30 Prozent gefördert. In den Erdgeschossen soll Gewerbeflächen geben. Geplant sind zudem zwei Kitas. Zwischen Gutenberg- und Hellerhofstraße entstehen siebengeschossige Wohngebäude. Auf dem Areal zur Günderrodestraße sollen ein Wohngebäude, ein 16-geschossiges Bürohochhaus sowie eine Grundschule Platz finden. Dort bleiben Bestandsgebäude erhalten. Der öffentliche Beurteilungszeitraum läuft bis zum 4. August. Einwände und Anregungen können per E-Mail an abteilung-2.amt61@stadt-frankfurt.de und unter Telefon 0 69 / 21 23 56 03 eingegeben werden. Die Pläne sind im Internet unter stadtplanungsamt-frankfurt.de einsehbar oder im Planungsdezernat in der Kurt-Schuhmacher-Straße 10. bos

Vorwürfe mussten sich die Vertreter der FAZ anhören, die ebenfalls in der Sitzung zugegen waren. Frankfurt leide unter einer großen Wohnungsnot, sagte eine Bürgerin, da sei es „pervers“, bestehende Häuser abzureißen. Es sei ein „totales Versagen“ der Stadt, dass dieses es nicht geschafft habe, die Wohnungen an der Günderrodestraße, die zeitweilig besetzt waren, bis zum Bau der dort geplanten Grundschule zur Verfügung zu stellen. Es sei „unerträglich und unverschämt“, intakte Häuser abzureißen, sagte auch Eva Bloch vom Vorstand des Gallusgarten II.

FAZ-Geschäftsführer Volker Breid verteidigte das Projekt. Bislang habe es auf dem Areal nur Büros gegeben. „Wir schaffen dort 500 Wohnungen.“ Auch habe sich die FAZ gegenüber der Stadt, die das Schulareal Ende vergangenen Jahres gekauft habe, verpflichtet, die Fläche geräumt zu übergeben. Da gebenenfalls noch eine Grundwassersanierung nötig sei, müsse jetzt abgerissen werden, ergänzte Jürgen Kühl von der PE Hellerhöfe FAZ GmbH.

Kritik gab es auch am geplanten Hochhaus. Die Eigentümerin des benachbarten Bestandgebäudes befürchtet eine Verschattung durch den Neubau. Da die Stadtverordnetenversammlung für das Haus bereits grünes Licht gegeben habe, sei die Bürgerbeteiligung zu spät, so ein Bürger. Bedauerlich sei zudem, dass das alte Redaktionsgebäude nicht für den Schulneubau genutzt werden könnten.

Die Pläne seien „kein gutes Ergebnis für das Gallus“, sagte eine Frau. Durch das Projekt Hellerhöfe werde das Mietniveau im Stadtteil weiter ansteigen und die Gentrifizierung vorangehen. „Unbezahlbaren Wohnraum haben wir schon genug“, kritisierte Hanna Große Vorholt (Ökolinx). Nötig sei dort 100 Prozent geförderter Wohnraum. Auch müssten die Gärten in den Innenhöfen öffentlich zugänglich gemacht werden.