Galeria Karstadt Kaufhof in Frankfurt: Es gibt bereits konkrete Folgepläne auf der Zeil

Von: Florian Dörr

Teilen

Noch ist das Aus von Galeria Karstadt Kaufhof auf der Zeil in Frankfurt noch nicht besiegelt. Doch schon länger wird eine Nachfolgenutzung des Areals diskutiert.

Frankfurt - Die Zukunft von Galeria Karstadt Kaufhof auf der Zeil ist düster. Die angeschlagene Kaufhauskette muss wahrscheinlich zahlreiche Filialen schließen. Insbesondere die Doppelstandorte stehen zur Disposition. So auch auf Frankfurts Einkaufsmeile.

Treffen würde es hier wohl nicht das Haus an der Hauptwache, das der Konzern vor nicht allzu langer Zeit nach dem Konzept „Galeria 2.0“ umgestaltet hatte. Der Standort gilt zudem als erfolgreich. Stattdessen fragt man sich insbesondere an der nahegelegenen Zeil 90, direkt an der Schäfergasse, was die Zukunft für die Filiale bereit hält. Viele mutmaßen hier: Die Schließung naht.

Galeria Karstadt Kaufhof auf der Zeil in Frankfurt: Mietvertrag läuft im Januar 2025 aus

Sicher ist: Der Mietvertrag von Galeria Karstadt Kaufhaus läuft nur bis Januar 2025. Immerhin scheint eine Verkürzung nicht angedacht. So erklärt das Immobilienunternehmen Sahle Wohnen, dem das Haus gehört, gegenüber der FAZ, dass die Kaufhauskette eine Änderung der Laufzeit des Vertrags „bisher nicht signalisiert“ habe.

Galeria Karstadt Kaufhof auf der Zeil in Frankfurt: Hotel und Einkaufen unter einem Dach

Doch über den Stichtag zum Jahresbeginn 2025 hinaus gibt es bereits Pläne für das Gelände. Wie die Frankfurter Rundschau schon im vergangenen Frühjahr berichtet hatte, ist ein Abriss des Gebäudes sowie ein Neubau bis 2028 angedacht. Die Pläne: Drogerie und Lebensmittelhandel im Untergeschoss, „klassischer Einzelhandel“ im ersten Stockwerk, darüber ein großes Hotel auf mehreren Etagen. Damals waren zwei Hotelketten, das Motel One und Premier Inn, in der Verlosung.

Die nähere Zukunft von Galeria Karstadt Kaufhof auf der Zeil ist ungewiss. Doch es gibt bereits Pläne für eine Folgenutzung des Areals. (Symbolbild) © Renate Hoyer

Einfach wird aber auch das nicht. Denn die Eigentumsverhältnisse sind nicht ganz einfach: Denn ein nicht zu vernachlässigender Teil des Areals von Galeria Karstadt Kaufhof an der Zeil 90 in Frankfurt befindet sich nicht in der Hand von Sahle Wohnen, sondern gehört der österreichischen Signa-Gruppe. (fd)

Derweil ist die Lange auf der Frankfurter Zeil etwas weiter östlich klar: Ein Nachfolger für das Eckgebäude an der Konstablerwache, in dem früher der Elektronikhändler Conrad saß, ist gefunden und soll bereits in mehreren Wochen Eröffnung feiern.