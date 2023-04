Für eine „Dauer-Earth-Hour“

Von: Thomas Stillbauer

Teilen

Der Sternenhimmel, hier über der Wasserkuppe: ohne die sogenannte Lichtverschmutzung am schönsten. © picture alliance/dpa

Umweltschutzverbände fordern: Draußen soll es dunkel bleiben – doch ein entsprechendes Gesetz läuft am 15. April aus.

Die „Earth Hour“ zum Energiesparen war in diesem Jahr nicht so spektakulär wie sonst – elektrisches Licht sparen die Menschen seit dem russischen Überfall auf die Ukraine ohnehin. Es war sozusagen ein „Earth Year“ seit Februar 2022.

Dazu trug auch ein Bundesgesetz bei. Es heißt, sperrig wie so oft, „Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung durch kurzfristig wirksame Maßnahmen“, kurz: EnSikuMaV. Eine dieser vielen kurzfristigen Maßnahmen lautet: „Die Beleuchtung von Gebäuden und Denkmälern aus rein ästhetischen oder repräsentativen Gründen wird ausgeschaltet.“

Das half nicht nur beim Energiesparen, es kam auch der Natur zugute, denn bekanntlich stört nächtliche Beleuchtung, wo sie nicht nötig ist, die Tierwelt. Viele Millionen Insekten kommen ums Leben, angelockt oder fehlgeleitet durch Straßen- und Gebäudelicht, und sie fehlen nicht nur als Bestäuber, sondern etwa auch den Vögeln und Fledermäusen als Nahrungsquelle.

Gesetz endet am 15. April

Gerade schwärmen sie wieder aus, die flatternden Frühlingsboten – und ausgerechnet jetzt soll die EnSikuMaV auslaufen, kritisieren Vereine und Initiativen wie die Vereinigung der Sternenfreunde, aber auch die Klimawerkstatt Frankfurt als Mitglied des Hessischen Netzwerks gegen Lichtverschmutzung. Im Februar noch einmal verlängert, soll mit den Vorschriften am 15. April Schluss sein.

Dabei sei mit dem Abschalten des Lichts an Gebäuden und Baudenkmälern, aber auch mit dem eingeschränkten Betrieb von Werbeanlagen und Schaufenstern nur bis 22 Uhr „die schädliche und energieverschlingende Lichtverschmutzung wirksam reduziert“ worden, darauf macht auch Jan Jacob Hofmann als Mitglied der Klimawerkstatt Frankfurt aufmerksam. Er teilt einen Aufruf, in dem es heißt: „Arten-, Nacht- und Klimaschützer halten es für unverzichtbar, dass diese einfachst umzusetzenden und gleichzeitig für Natur-, Umwelt- und Klimaschutz höchst effektiven Maßnahmen fortgesetzt werden.“

Sie rufen daher Politik, Kommunen, Kirchen und Unternehmen auf, weiterhin „nahtlos und dauerhaft“ die Außenbeleuchtung zu begrenzen, wie in der EnSikuMaV vorgesehen. Die vergangenen Monate hätten eindrucksvoll gezeigt, dass die Abschaltungen problemlos verlaufen seien. Auch Menschen profitierten im Übrigen von natürlicheren, weil dunkleren Nächten: Sie schliefen besser – und sie könnten wieder mehr Sterne am Nachthimmel sehen, was zugleich beruhige und fasziniere.

Eine Mustervorlage zur Begrenzung der Außenbeleuchtung, die Naturverbundene, Vereine und Verbände weiterverbreiten können, gibt es zum Herunterladen auf der Internetseite sternfreunde.de