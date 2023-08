Nach 20 Jahren Diskussion: Hoffnung für die Frankfurter Kleinmarkthalle

Seit meiner Jugend kenne ich die Kleinmarkthalle und ich habe sie lieb gewonnen. Bin ich in Frankfurt, dann führt mich mindestens 1 Mal pro Woche mein Weg dorthin. Eine Grundsanierung ist längst überfällig und ich bin gespannt wie sich die Zeit der Renovierung auf den Marktbetrieb auswirken wird. Was in den letzten Jahren leider negativ auffällt, ist die Tatsache, dass die Kleinmarkthalle, einst Grundversorger für Gemüse, Obst, Fisch, Fleisch und Gewürze langsam zu einem vermeintlichen "Gourmettempel" verkommt. Verlässt ein alteingesessener Stand die Halle, rückt ein hochpreisiger Laden mit zum Beispiel irgendwelchen ausgefallenen Käsesorten nach, die bestückt mit bunten Trockenblüten den Käufer anziehen und für über 5 Euro pro hundert Gramm sein Portemonnaie plündern sollen. Ist dieses dann noch nicht geleert geht es zum "Edel-Konditor" bei dem man kleine Minitorten, ich schätze mal 13-14 cm im Durchmesser für um die 20 Euro erstehen kann. Das Teilchen reicht maximal für zwei Personen. Leider eine Entwicklung die man in vielen Markthallen, nicht nur in Deutschland, erleben muss. So zum Beispiel die ehemals gediegene Markthalle "Mercado San Miguel" in Madrid. Die hat sich nach einer kompletten Renovierung zu einer Schicki-Micki-Lokalität verwandelt und zieht heute nur noch Touristen an. Kein Madrilene geht hier noch einkaufen.