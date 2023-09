Europapokal: 7:5 für die Eintracht

Von: Thomas Stillbauer

Hoch: die Frankfurter Wolkenkratzer. © Imago

Der total objektive Städtevergleich zum Conference-League-Heimspiel gegen Levski Sofia: Wir haben mehr Grün und mehr coole Leute.

Bis zum 27. Mai, 17.20 Uhr, sah es fast danach aus, als müsste die Frankfurter Rundschau ein Jahr ohne Städtevergleich auskommen. Dann schoss Junior Dina Ebimbe den Ball aus kurzer Distanz ins Freiburger Tor und zack, spielt Eintracht Frankfurt doch wieder im Europapokal. Zunächst gegen Levski Sofia. Dann schauen wir mal, wie wir verglichen mit der bulgarischen Hauptstadt dastehen. Heute in der Einer-von-uns-ist-noch-im-Urlaub-Version, Format: Dann-schreib-ich’s-halt-mal-allein.

Alter: „Sofia blickt auf eine jahrtausendealte Geschichte zurück. (…) Demnach wäre Sofia einer der ältesten Siedlungsplätze Europas“ (Quelle: Internet). „An der Stelle der heutigen Frankfurter Altstadt war ursprünglich eine sumpfige, von zahlreichen Armen des Mains durchzogene Niederung“ (ebenfalls Internet). Ähm. Punkt für Sofia. 0:1

Name: Sofia ist nach der Sophienkirche benannt. Da hat man jetzt durchaus schon einfallsreichere Städtenamen gehört. Zum Beispiel Frankfurt: Sie kennen doch die rührende Geschichte, wie die Franken mit Karl dem Großen auf der Flucht vor den Sachsen eine Hirschkuh trafen, die ihnen eine Furt durch den Main ... wie? Sie hätten gern mal für eine Saison auf diese Story verzichten können? Trotzdem: Punkt für Frankfurt. 1:1

Wetter: Sofia gilt als „die nebligste Stadt des Landes“. 1948 gab es dort 29 Tage Nebel hintereinander. Im Durchschnitt haben die Bürgerinnen und Bürger 33 Tage im Jahr dicke Suppe. In Frankfurt wird es mitunter ekelhaft heiß, aber man sieht zumeist wenigstens, wohin man benommen dappt. Punkt für Frankfurt. 2:1

Höhe: Dafür liegt Sofia fast 600 Meter hoch. Das können in Europa nur Andorra la Vella und Madrid (Madrid so hoch? Wer hätte das gedacht?) überbieten. Sofia hat also im Winter Schnee zum Rodeln und im Sommer auch mal eine untropische Nacht. Frankfurt: 112 Meter. Punkt für Sofia. 2:2

Städtepartner- und -freundschaften: Sofia hat 15, Frankfurt 16. Aber Sofia ist mit Kiew verpartnert. Das zählt zurzeit zehnfach. Punkt für Sofia. 2:3

ZUM SPIEL Eintracht Frankfurt – Levski Sofia, Donnerstag, 31. August, 20.30 Uhr. In diesem Rückspiel entscheidet sich, ob die Eintracht in die Gruppenphase der Conference League einzieht. Das Waldstadion ist ausverkauft. Im Fernsehen zeigt RTL die Partie unverschlüsselt. Online läuft das Spiel bei RTL+ (mit zahlungspflichtigem Abonnement). ill

Hochhäuser: Sofias Höhepunkt ist das Bürogebäude „Capital Fort“ (126 Meter). Das klingt zwar bemerkenswert offenherzig nach einer Festung, die auch in Frankfurt stehen könnte, würde hier aber neben der Commerzbank (259 Meter) nicht größer auffallen. Punkt für Frankfurt. 3:3

Grünflächen: Sofia bietet Entspannung auf 500 Hektar in Parks und Gärten (falls man den Eingang im dichten Nebel findet). In Frankfurt sind 40 Prozent des Stadtgebiets Parks und Landschaftsschutzgebiete. Na also! Punkt für Frankfurt. 4:3

Rechenkunst: Wie? Sie wollen das noch bewiesen, also ausgerechnet haben? Heute? Können wir das nicht ein andermal...? Na gut. Also. 500 Hektar sind fünf Quadratkilometer. (Quelle: Umrechnungsdingsbums aus diesem Internet) 40 Prozent der Frankfurter Stadtfläche von ungefähr knapp 250 Quadratkilometern sind ... äähm ... mehr. (Quelle: Kopfrechnen, mit Eintritt in die gymnasiale Oberstufe aufs Nötigste reduziert, um mehr Ressourcen fürs Schreiben zu aktivieren) Punkt für Frankfurt. 5:3

Gerechtigkeit: Pardon? Sie finden, für das Kapitel „Rechenkunst“ darf kein weiterer Punkt nach Frankfurt gehen, weil das ja nur der Beweis für die Wertung des Kapitels „Grünflächen“ war? Auch wieder wahr. Punkt für Sofia. 5:4

Persönlichkeiten: In Sofia wurde der prima Schriftsteller Ilija Trojanow geboren und auch Iwajlo Grabowski (Radrennfahrer). In Frankfurt der Herr Goethe, jede Menge Rothschilds und Brentanos, Fußballerin Steffi Jones, Klimadoktor Eckart von Hirschhausen und Friedrich Stoltze. Es will mer net in de Kopp enei, wie kann dieser Punkt net fer Frankfort sei. 6:4

Essen: So richtige Sofioter Spezialitäten sind schwer ausfindig zu machen, aber die Bulgarinnen und Bulgaren essen gern Schopska-Salat (Gemüse und Schafskäse), Banitsa (eine Art Börek, Blätterteig mit was drin), kalte Gurkensuppe und vor allem: Joghurt. Frankfurt isst Wiener (damit hätten Sie jetzt nicht gerechnet!), Handkäs mit Musik, Rippche und Grie Soß – gern mit bulgarischem Joghurt. Also Punkt für beide. 7:5 Knapp, aber verdient.

Nicht so hoch, kratzt dafür oft am Nebel: Capital Fort in Sofia. © Imago