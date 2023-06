Für Capitaland und die Commerzbank droht ein Rufschaden

Von: Florian Leclerc

Blick auf das English Theatre in Frankfurt. © Monika Müller

Das English Theatre ist von der Räumung bedroht. Das gefährdet nicht nur die Existenz des Theaters, sondern auch den Ruf derjenigen, die die Zukunft des Theaters nicht sichern.

Der Vorstand der Commerzbank, das Management von Capitaland und die Frankfurter Kulturdezernentin sollten sehr bald gemeinsam über die Zukunft des English Theatre verhandeln.

Sollten die Bank, der Investor und der Magistrat das Aus für das Theater nicht verhindern, wäre das nicht nur ein herber Verlust für die Kulturszene in Frankfurt. Ein massiver Rufschaden für alle Beteiligten wäre die Folge:

Capitaland würde als geldgetriebene „Heuschrecke“ wahrgenommen, die sich um die Kultur in Frankfurt nicht kümmert. Das würde Mieter:innen abschrecken und dem Gallileo-Turm einen unprofitablen Leerstand bescheren. Aus der Römer-Koalition wurde der Unwille laut, den Bebauungsplan zugunsten des Investors zu ändern.

Die Commerzbank, in der Finanzkrise mit Steuergeld gerettet, müsste sich auf Schadensersatzforderungen seitens der Stadt gefasst machen, falls die Bank den städtebaulichen Vertrag von 1999 bricht. Die Kulturdezernentin, Hüterin der kulturellen Infrastruktur, müsste das Aus für das Theater als Tiefpunkt ihrer Amtszeit verbuchen.

Noch ist Zeit für Verhandlungen. Scheitern diese, sollte die Stadt Frankfurt vor Gericht ziehen.

